Corona-Regeln: Was bedeutet 1G, 2G, 3G oder 3G plus?

Wer im Corona-Herbst Veranstaltungen, Clubs oder Kinos besuchen möchte, muss die Bedeutung von 1G, 2G, 3G und 3G plus kennen. Hier finden Sie die Infos.

Die Corona-Pandemie ist in Deutschland zwar immer noch zu spüren, die Maßnahmen wurden aber gelockert. Mittlerweile sind wieder Veranstaltungen möglich. Auch Kinos, Clubs oder Theater haben geöffnet. Allerdings müssen für den Einlass die sogenannten G-Regeln beachtet werden.

Was hat es mit 3G auf sich und was ändert sich bei der Variante 3G plus? Hier erfahren Sie auch, was die Bedeutung von 1G und 2G ist.

Was bedeutet die 3G-Regel?

Die 3G-Regel steht dafür, dass der Zutritt nur für Geimpfte, Genesene und Getestete erlaubt ist. Nach Angaben der Bundesregierung gilt das in Deutschland vor allem in den folgenden Bereichen:

Innengastronomie

Hotels

Veranstaltungen, Feste

Krankenhäuser, Altenheime, Pflegeheime

körpernahe Dienstleistungen, z.B. beim Friseur

Wie die Bundesregierung weiter ausführt, können Länder die 3G-Regel in Landkreisen mit niedrigen Infektionszahlen aussetzen.

3G plus in Bayern: Bedeutung erklärt

In Bayern gilt in Clubs und Discos eine verschärfte Form der 3G-Regel, die von der Staatsregierung "3G plus" genannt wird. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss dabei einen PCR-Test vorlegen, der maximal 48 Stunden alt sein darf. Ein Antigen-Schnelltest wird im Gegensatz zur normalen 3G-Regel nicht akzeptiert.

Bei 3G plus sind laut Staatsregierung "die Maskenpflicht und das Gebot des Mindestabstands aufgehoben". Mögliche Obergrenzen für die Besucheranzahl entfallen genauso wie Alkoholverbote bei Sport- und Kulturveranstaltungen.

Abseits von Clubs und Discos können Veranstalter freiwillig auf 3G plus setzen, um ebenfalls vom Wegefallen der Maskenpflicht und der Abstandsregeln zu profitieren. Das ist in allen Bereichen möglich, in denen sonst die 3G-Regel gilt. Dazu zählen unter anderem Theater, Kinos, Tagungen, Bibliotheken, Musikschulen oder Sportstätten.

Corona-Regeln: Bei 2G erhalten nur Geimpfte und Genesene Einlass

Zuerst hatte Hamburg das sogenannte 2G-Optionsmodell eingeführt. Veranstalter können dabei freiwillig nur Geimpfte und Genesene einlassen, im Gegenzug entfallen Maskenpflicht und Abstandsregeln. Auch in Bayern können Veranstalter nicht nur 3G plus einführen, sondern alternativ auch 2G.

Bedeutung der 1G-Regel ist nicht einheitlich

Die 1G-Regel ist in Deutschland sehr selten und wird unterschiedlich definiert. Schlagzeilen machte der Berliner Wirt der "Fischerhütte am Schlachtensee" mit der Ankündigung, bei einem Oktoberfest auf 1G zu setzen und damit nur Geimpfte einzulassen.

Beim Klinikum Bayreuth galt im Sommer vorübergehend eine andere 1G-Regel: Dort mussten wirklich alle Besucher einen Test vorweisen. Argumentiert wurde damit, dass auch Geimpfte und Genesene in seltenen Fällen Corona übertragen könnten.

