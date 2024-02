Polizeigewerkschaft will bundesweit Handyblitzer einsetzen

Rheinland-Pfalz will nach einer Testphase Handyblitzer einsetzen. Die Gewerkschaft der Polizei unterstützt Vorhaben und hofft, dass andere Bundesländer schnell nachziehen.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordert die bundesweite Einführung von Monocams – auch Handyblitzer genannt. dadurch sollen vor allem Unfälle durch die Ablenkung von Fahrerinnen und Fahrern durch Telefonieren oder Texten am Steuer signifikant gesenkt werde, sagte der stellvertretende GdP-Vorsitzende und Verkehrsexperte der Gewerkschaft, Michael Mertens, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Handyblitzer bereits in Rheinland-Pfalz getestet

Bereits im Jahr 2022 wurden Handyblitzer in Rheinland-Pfalz getestet. In zwei Erprobungsphasen, zunächst von Juni bis August und dann noch einmal von September bis November, wurden die in den Niederlanden entwickelten Monocams an zwei Autobahnen eingesetzt. Schilder mit einem Kamerasymbol und der Aufschrift "Überwachung Handyverbot" wiesen auf die Maßnahme hin. Das Pilotprojekt habe dazu geführt, dass die Zahl der Ablenkungsverstöße mindestens halbiert wurde, sagte der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) im Anschluss.

Deshalb will das Bundesland die Handyblitzer nun dauerhaft einsetzen. Ebling legte in der vergangenen Woche einen Entwurf für eine Neufassung des rheinland-pfälzischen Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes vor. Darin soll eine Rechtsgrundlage für den flächendeckenden Einsatz geschaffen werden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Gewerkschaft der Polizei will Handyblitzer bundesweit einsetzen

Die GdP unterstützt dieses Vorhaben und hofft, dass andere Bundesländer schnell nachziehen. "Das ist praktizierte Präventionsarbeit mit zeitgemäßer Technik", so Mertens gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Handyblitzer filmen Verkehr durchgehend

Ähnlich wie die üblichen Blitzer können Handyblitzer zur automatischen Abstandsmessung in erhöhter Position etwa auf Brücken installiert werden und filmen den Verkehr durchgehend. Eine Künstliche Intelligenz wertet die Videoaufnahmen aus. Erkennt die Software einen möglichen Handyverstoß in einem Auto, wird die Aufnahme gespeichert und von einem Polizisten ausgewertet. Wenn auch menschlich festgestellt wurde, dass ein Autofahrer sein Mobiltelefon verbotenerweise bedient hat, wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Für den Einsatz von Handyblitzern brauche es eine Rechtsgrundlage, mahnte der ADAC. Deshalb begrüße er die geplante Gesetzesänderung in Rheinland-Pfalz, bei der das Vorhaben mit den Datenschutzbehörden abgestimmt werden solle.