Auf welchen Straßen wird es am Osterwochenende besonders voll?

Wer zu Ostern verreisen möchte, sollte viel Geduld mitbringen. Die Staugefahr ist am Wochenende auf deutschen Autobahnen in allen Richtungen groß.

Das lange Osterwochenende steht bevor. Wegen Karfreitag und Ostermontag müssen viele vier Tage lang nicht arbeiten – gute Voraussetzungen also für einen Kurzurlaub. Wie jedes Jahr haben dieses Idee wahrscheinlich auch heuer wieder viele. Wer mit dem Auto verreisen möchte, sollte deshalb gute Nerven und viel Geduld haben.

An Ostern: "Staugefahr in allen Richtungen groß"

"Egal, ob nach Norden oder Süden: Am langen Osterwochenende ist die Staugefahr auf deutschen Autobahnen in allen Richtungen groß", so der ADAC. Viele Urlauber zieht es wahrscheinlich in die höher gelegenen Wintersportzentren der Alpen oder an die Nord- und Ostsee.

Die meisten Staus erwartet der ADAC am Gründonnerstag. Dann werden sich voraussichtlich viele Pendler auf den Heimweg und Reisende auf dem Weg zu ihrem Urlaubsort machen. Die Staugefahr ist dann vor allem an Baustellen und auf den Ballungsraumautobahnen am größten. Auch am Ostermontag erwartet der ADAC viel Verkehr und auch an den Tagen danach, wenn das verlängerte Wochenende und auch die Ferien in Hamburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt enden. Wer Staus vermeiden soll, hat am Ostersonntag die besten Chancen auf freie Straßen.

Staus an Ostern: Viel Verkehr auf diesen Autobahnen

Laut dem ADAC werden diese Strecken rund um die Osterfeiertage besonders belastet sein:

A1 Bremen – Hamburg und Dortmund – Köln

– und – A1/A3/A4 Kölner Ring

A3 Köln – Frankfurt – Würzburg – Nürnberg – Passau

– – – – A4 Dresden – Görlitz

– A5 Karlsruhe – Basel

– A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

– – A7 Hannover – Flensburg und Würzburg – Ulm – Füssen/ Reutte

– und – – Füssen/ A8 Stuttgart – München – Salzburg

– – A9 Nürnberg – München

– A10 Berliner Ring

A12 Dreieck Spreeau – Frankfurt (Oder)

A61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

– – A81 Stuttgart – Singen

– Singen A93 Inntaldreieck – Kufstein

A95/ B2 München – Garmisch-Partenkirchen

– A99 Umfahrung München

ADAC erwartet zu Ostern auch Staus in Österreich, Italien und der Schweiz

Osterurlauber sollten sich auch auf Staus auf den klassischen Auslandsstrecken West-, Tauern- und Brennerautobahn in Österreich beziehungsweise in Italien und auf der Gotthard-Route in der Schweiz einstellen. Auch auf den Hauptverbindungen aus Polen und den Niederlanden kommt es wahrscheinlich zu Verzögerungen.

In Österreich gilt vor allem die Tauernautobahn als Staufalle. Dort werden aktuell mehrere Tunnel saniert. Auch am Achenpass könnte es laut dem ADAC lange Staus geben. Am Karsamstag soll dort eine Dosierampel nur einen Bruchteil der Fahrzeuge durchlassen. Dieses Dosiersystem wurde in den bayerischen Faschingsferien erstmals eingesetzt – die Folge waren Kilometerlange Staus.