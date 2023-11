Warnstreik der GDL: Diese Rechte haben Bahn-Kunden

Die Lokführergewerkschaft GDL hat für den Donnerstag einen Warnstreik bei der Bahn angekündigt. Zahlreiche Züge fallen aus. Welche Rechte Fahrgäste haben und wie es nun weitergeht.

Die Tarifgespräche bei der Deutschen Bahn mit der Lokführer-Gewerkschaft GDL eskalieren. Die GDL hatte für Mittwoch und diesen Donnerstag überraschend einen 20-stündigen Warnstreik angekündigt. Zahlreiche Lokführer, Zugbegleiter, Werkstattbeschäftigte und Fahrdienstleiter treten in den Ausstand. Wir erklären, welche Folgen zu erwarten sind und welche Rechte betroffene Passagiere haben.

Mit welchen Einschränkungen ist am Donnerstag zu rechnen?

Der Warnstreik der GDL soll am heutigen Donnerstag bis 18 Uhr andauern. Begonnen hat er bereits am Mittwochabend. Es ist mit massiven Störungen zu rechnen, Züge insbesondere im Fernverkehr fallen aus. "Wir rechnen damit, dass weniger als 20 Prozent der Intercity- und ICE-Züge fahren", sagte ein Bahnsprecher. Vollständig eingestellt werde der Fernverkehr allerdings nicht. Es sei gelungen, einen Notfahrplan aufzustellen. Es würden lange Züge eingesetzt, um möglichst viele Plätze anbieten zu können. Auch im Regionalverkehr wird das Angebot am Donnerstag massiv ausgedünnt sein. "Wir rechnen damit, dass in einzelnen Regionen gar keine Züge mehr fahren können", fügte der Sprecher an.

Wo kann ich mich über meinen Zug informieren?

Der Notfahrplan ist auf den digitalen Kanälen des Konzerns abrufbar. Ob ein Fern- oder Regionalzug fährt oder nicht, lässt sich über die Bahn-App oder die Internetseite www.bahn.de einsehen. Für individuelle Auskünfte hat die Bahn eine Rufnummer eingerichtet: 08000-996633.

Ich wollte im Streikzeitraum mit der Bahn fahren und mein Zug fällt aus: Welche Rechte habe ich als Fahrgast vor Abfahrt?

Wenn vor Abfahrt klar ist, dass ein gebuchter Zug wegen des Streiks ausfällt oder absehbar mehr als 60 Minuten später als geplant am Ziel ankommen würde, können Kundinnen und Kunden ihr Ticket stornieren und das Geld in Form eines Gutscheins oder als Auszahlung zurückverlangen. Das berichtet die Verbraucherzentrale. Die Bahn bietet im aktuellen Warnstreik den Fahrgästen zudem an, das vom GDL-Streik betroffene Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. "Die Zugbindung ist aufgehoben. Das Ticket gilt dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort, auch mit einer geänderten Streckenführung. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden", fügt das Unternehmen an.

Ich bin bereits losgefahren und komme zu spät an: Welche Rechte habe ich dann?

Kommt man nach angetretener Reise am Ende verspätet an, kann man ebenfalls eine Entschädigung geltend machen. Im Normalfall sieht die Regelung so aus: Ab 60 Minuten Verspätung am Endziel haben Kundinnen und Kunden Anspruch auf 25 Prozent Entschädigung des Fahrpreises, ab 120 Minuten stehen ihnen 50 Prozent zu.

Wie beantrage ich die Entschädigung?

Online beantragt man die Entschädigung entweder über die Plattform bahn.de oder den DB Navigator. Nach dem Login wählt man laut der Beschreibung der Bahn "Vergangene Reisen" aus. Dort finde man die gebuchten Tickets und wählt die betroffene Reise aus. Scrollt man in den Reisedetails nach unten, findet man auf bahn.de die Option "Entschädigung beantragen". Im DB Navigator wird zuerst "Weitere Aktionen" ausgewählt, anschließend "Entschädigung beantragen". Über "Antrag jetzt stellen" startet man den Prozess.

Was passiert, wenn ich durch Verzögerungen an einem bestimmten Ort strande?

Wer unterwegs strandet, hat Anspruch auf Mahlzeiten und Erfrischungen in einem angemessenen Verhältnis zur Wartezeit bei Verspätungen von mehr als einer Stunde oder Zugausfällen. Ist klar, dass es an einem Tag nicht mehr weitergeht, muss das Bahnunternehmen für eine Unterbringung in einem Hotel oder laut EU-Regeln in einer "anderweitigen Unterkunft" sorgen und den Transfer dorthin organisieren. Wer auf eigene Faust ein Hotelzimmer bucht, sollte sich vorher von der Bahn bestätigen lassen, dass keine Weiterfahrt möglich ist und sie nicht mit einer Unterkunft helfen kann.

Sind auch andere Anbieter wie Go-Ahead oder die BRB betroffen?

Wer nur innerhalb Bayerns und Umgebung unterwegs sein muss, hat die Chance, mit den Bahn-Konkurrenten im Regionalverkehr zu reisen: Private Betreiber wie die Länderbahn, Go-Ahead oder Agilis sind nicht an den Tarifverhandlungen beteiligt und blieben von den Streiks verschont. Die Bayerische Regiobahn (BRB) gehört zum Konzern Transdev, der ebenfalls Verhandlungspartner in dem Tarifstreit ist. Die Beschäftigten dort sind allerdings nicht zum Warnstreik aufgerufen. Die BRB-Züge fahren also. Doch auch sie können indirekt vom GDL-Streik betroffen sein, da sie das Netz der Bahn nutzen.

Wie geht es jetzt in den Tarifverhandlungen weiter?

Die Lage ist schon jetzt verfahren: Denn nach der Warnstreikankündigung der GDL hat die Deutsche Bahn die Gespräche in dieser Woche abgesagt. "Entweder man streikt oder man verhandelt. Beides gleichzeitig geht nicht", sagte Personalvorstand Martin Seiler am Mittwoch. Die für diesen Donnerstag und Freitag geplanten Gespräche fänden nicht statt. Wie es weitergeht, ist unklar. Die nächsten vereinbarten Gesprächstermine wären der 23. und 24. November. Ob diese stattfinden, ließen beide Seiten offen.

Drohen auch an Weihnachten Streiks bei der Bahn?

GDL-Chef Claus Weselsky hatte vor dem Auftakt der Verhandlungen Streiks über die Weihnachtstage nicht ausgeschlossen. Nach der ersten Verhandlungsrunde hatte er zwischenzeitlich versöhnliche Töne angeschlagen: "Die ganze Welt redet über den Weihnachtsfrieden", sagte er. "Ich kenne ihn, und zwar seit Jahrzehnten. Wenn Sie die Historie bemühen, sehen Sie auch, wer zu Weihnachten jemals gestreikt hat: Die GDL war es nie." Die Deutsche Bahn hat wegen der Streikdrohungen jedenfalls einen Notfall-Fahrplan mit einem stark reduzierten Angebot erarbeitet. Im Fernverkehr seien es dann weniger als 20 Prozent des Regelangebots. (mit dpa)