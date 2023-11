So macht man die Ferienimmobilie fit für die Zukunft

Viele Bayerinnen und Bayern vermieten Unterkünfte an Gäste, das wird bald auf der Ferienwohnungsmesse SuperStay Live deutlich. Wie aber lockt man die Urlauber an? Und wie sieht eine moderne Ferienunterkunft aus?

Man kann ausschlafen, hat viel Raum und ist an keine festen Frühstückszeiten gebunden. Für viele Urlauberinnen und Urlauber ist eine Ferienwohnung deshalb die erste Wahl. Der Deutsche Ferienhausverband hatte vor der Coronakrise geschätzt, dass sich die Zahl der Übernachtungen pro Jahr in gewerblichen und privaten Ferienwohnungen und -häusern im Bereich von 155 Millionen bewege. Der Markt ist riesig, allerdings müssen Anbieter von Ferienwohnungen für die Urlauber attraktiv sein. Wie also macht man eine Ferienimmobilie fit für die Zukunft?

Bei einer großen Zahl an Anbietern von Ferienwohnungen handelt es sich um Klein- und Kleinstbetriebe. Um Familien, die nebenbei eine Ferienwohnung vermieten, um Gasthäuser oder Pensionen. Um am Markt erfolgreich zu sein, müssen die Unterkünfte auffindbar sein. Keine Selbstverständlichkeit: „Die meisten Gäste wählen ihre Unterkunft nach dem Angebot aus, das sie im Internet finden“, sagt Magdalena Lexa, Geschäftsführerin des OBS-Online Buchung Service, der als Tochterunternehmen des Tourismusverbandes Ostbayern gegründet worden ist, inzwischen aber auch viele andere Regionen betreut, unter anderem Bayerisch-Schwaben. Seit 2018 gehen mehr Buchungen online ein als im persönlichen Gespräch, zum Beispiel per Telefon. „Wer nicht online buchbar ist, wird Gäste verlieren“, ist sich die Expertin sicher.

Auf Online-Plattformen wie booking.com oder Airbnb wird Optik wichtiger

Tatsächlich, so die Expertin, sparten sich gerade im ländlichen Raum viele Beherbergungsbetriebe ein Online-Buchungssystem. Die Hemmschwelle, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, sei gerade bei den kleinen Betrieben hoch. Es ist für kleine Betriebe sicherlich mit einigem Aufwand verbunden, den Auftritt auf Plattformen wie booking.com oder Airbnb zu pflegen. Falls man auf mehreren Plattformen vertreten ist, gibt es zudem die Gefahr von Doppelbuchungen. Unternehmen bieten hier gegen eine Gebühr Lösungen an.

Das Unternehmen OBS hat sich darauf spezialisiert, bei der digitalen Vermarktung der Ferienunterkunft Hilfe zu bieten. „Eine einmalige Anmeldung bei OBS reicht, dann bekommt der Betrieb Zugang zu mehreren großen Plattformen wie booking.com oder fewo-direkt“, erklärt Lexa das Konzept. Statt den Callcentern der Buchungsplattformen hat man OBS mit rund 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Regensburg als einzige Anlaufstelle. Derzeit nutzen rund 550 Gastgeberinnen und Gastgeber mit insgesamt 14.000 Wohnungen in Bayern den Service des OBS.

In kleinen Räumen sind Schrankbetten für Übernachtungsgäste eine Option

Bei der Vermarktung der Ferienimmobilie werde neben dem Preis die Präsentation wichtiger, sagt Lexa. Im Digitalen gehört dazu zuallererst ein ansprechendes Titelbild der Unterkunft. Das Interesse der Urlauber muss geweckt werden, damit sie das Angebot anklicken. „In einem zweiten Schritt will der Interessent möglichst viele Details der Ferienunterkunft in Bildern sehen: Wie ist die Zimmeraufteilung? Ist die Küche offen? Welche Betten stehen in den Zimmern?“ Erst wenn die Besucher dann überzeugt sind, lesen sie die Texte. Es sei wichtig, auch auf Details zu achten. „Man kann Handtücher schön auf das Bett legen, eine Blume aufstellen.“ Durch die sozialen Medien und die Internetportale seien die Unterkünfte noch vergleichbarer geworden, sagt Ralf Suffa, Geschäftsleiter des Möbelhauses Segmüller aus Friedberg. Unterkünfte müssten heute professionell und ansprechend präsentiert und vermarktet werden. Die Zeit zusammengewürfelter Inneneinrichtung ist vorbei, womöglich noch mit Möbeln, die man selbst nicht mehr nutzt. „Durch die Transparenz im Internet sind die Vermieter gezwungen, Wert auf die Optik zu legen“, sagt Suffa. Es sei ähnlich wie beim Essen. „Das Auge isst mit.“

Bei der Präsentation von Ferienwohnungen werde die Präsentation immer wichtiger, sagen Fachleute. Hier ein Zimmer mit Klappbett.

Bei Segmüller hat man Ferienimmobilien als wachsenden Markt erkannt und sich ausführlich Gedanken über die Einrichtung gemacht. Die Möbel in den Wohnungen müssen gut aussehen, sie müssen aber auch funktional, robust und praktisch sein. Dazu gehören Küchen mit robusten Arbeitsflächen und abgerundeten Kanten. Ein Kofferbock im Schlafzimmer und Schränke mit hinreichend, aber auch nicht zu viel Staufläche. Schließlich haben Urlauber nicht unbegrenzt Kleidung dabei. Praktisch seien ausziehbare Couches und Boxspringbecken, die mit einem Griff teilbar sein. Die Teilbarkeit der Betten habe zwei Vorteile, erklärt Suffa: Zum einen kann dann nach dem Gästewechsel schnell und einfach unter dem Bett gesaugt werden. Und zum anderen schätzen es manche Gäste, wenn sie nicht in einem Doppelbett schlafen müssen, beispielsweise zwei befreundete Motorradfahrer auf Deutschland-Tour.

SuperStay Live informiert Ferienimmobilienbesitzer in Augsburg

Inzwischen kommt es häufiger vor, dass Ehepaare mit einem großen Haus nach dem Auszug der Kinder einzelne Zimmer an Gäste vermieten wollen. Der Raum ist dann kleiner als in einer richtigen Ferienwohnung, aber auch dafür gebe es Lösungen im Bereich der Apartment-Möbel. Eine Lösung können Schrankbetten sein: Tagsüber kann der Raum zum Wohnen genutzt werden, abends lässt sich mit einem Griff ein hochwertiges Bett aus der Schrankwand herunterklappen. Auch für kleine Küchen gibt es Lösungen, zum Beispiel mit Induktionsplatten, die sich an die Wand hängen lassen und nur zum Kochen herabgenommen werden.

Die Professionalisierung der Ferienimmobilien hat inzwischen das Messewesen für sich entdeckt. In Augsburg findet von 10. bis 12. November mit der SuperStay Live eine Messe für Vermieterinnen und Vermieter von Ferienwohnungen und -häusern statt. Es geht um Einrichtung und Dienstleistungen. „Bei zahlreichen Ferienimmobilien findet derzeit ein Generationenübergang statt“, sagt Lorenz Rau, Geschäftsführer der Messe Augsburg. „Die Ferienimmobilien sind über Jahrzehnte von der älteren Generation betrieben worden, jetzt müssen sie modernisiert und an die junge Generation übergeben werden“, sagt er. Wer eine Investition wage, habe gute Karten auf dem Tourismusmarkt. „Bei der Generation Z sind Ferienwohnungen die zweitliebste Übernachtungsmöglichkeit“, erklärt er.

Info: SuperStay Live, Messe für Betreiber von Ferienimmobilien, 10. bis 12. November 2023, Messezentrum Augsburg. Die Tageskarte kostet 15,50 Euro, online unter https://superstay.live