17:07 Uhr

Abgedrängt: Wieder Unfall auf der A8

Nach einem Unfall am Pfingstmontagmorgen auf der A8 bei Günzburg sucht die Polizei Zeugen.

Ein Autofahrer weicht einem Fahrzeug aus und prallt dabei gegen einen Sattelzug. Es entstehen 18 000 Euro Schaden an Auto und Lkw.

Wenige Tage nach einem schweren Unfall auf der A8, bei dem der Verursacher, Fahrer eines Sattelzugs, einfach weiterfuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern, ermittelt die Polizei erneut wegen einer Fahrerflucht auf der Autobahn. (Lesen Sie dazu auch: Auffahrunfall auf der A8: Fahrer flüchtet)

Fahrer will überholen: Plötzlich wechselt anderes Auto den Fahrstreifen

Ein 21 Jahre alter Autofahrer war am frühen Morgen des Pfingstmontag mit seinem VW auf der rechten Fahrspur der A8 in Richtung München unterwegs. Gegen 5.45 Uhr setzte der VW-Fahrer zum Überholen des Lkws an und wechselte dazu auf die mittlere Fahrspur. Wie der Fahrer schilderte, kam von hinten auf dem linken Fahrstreifen ein Auto, das plötzlich auf den mittleren Fahrstreifen wechselte. Der junge Autofahrer musste, um einen Unfall zu verhindern, rasch wieder auf den rechten Fahrstreifen zurück wechseln. Dabei prallte er mit der Beifahrerseite seines Wagens gegen das linke Heck des Aufliegers.

Beifahrerin bei Unfall leicht verletzt

Der Fahrer blieb unverletzt, seine 22-jährige Beifahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden wird von der Autobahnpolizei auf rund 18 000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr sperrte die beiden linken Fahrspuren und den Standstreifen der Autobahn. Der Verkehr konnte auf dem rechten Fahrstreifen die Unfallstelle passieren. Da sehr wenig Verkehr herrschte, kam es zu keinen Stauungen.

Von dem besagen Autofahrer ist nichts bekannt. Weder die Fahrzeuginsassen des Polo, noch der Lkw-Fahrer konnten dazu Angaben machen.

Zeugen können sich bei der Autobahnpolizei Günzburg unter der Rufnummer 08221/919-311 melden. (obes)

