13:00 Uhr

Ärger ist groß: Blutspendetermin wegen Überfüllung geschlossen

In Burgau sind Dutzende Blutspendewillige ohne Erklärung nach Hause geschickt worden. Welche Gründe es dafür gab.

Von Lara Schmidler

Bei einem Blutspendetermin, der in der vergangenen Woche im Albertus-Magnus-Haus in Burgau stattgefunden hat, sind 30 bis 40 Wartende noch vor Ende des Termines scheinbar ohne Erklärung nach Hause geschickt worden.

Von 17 bis 21 Uhr war der Termin angesetzt gewesen, trotzdem wurden bereits um 20 Uhr die im Mindestabstand vor dem Albertus-Magnus-Haus wartenden Menschen abgewiesen und das ohne weitere Erklärungen. Am Freitag veröffentlichte die Rotkreuz-Bereitschaft Burgau in dieser Sache eine Erklärung auf ihrer Facebook-Seite. Man bitte um Verständnis, da regional einzelne Blutspendetermine überdurchschnittlich gut besucht seien, heißt es darin.

Das bestätigt auch Patric Nohe, Sprecher des Blutspendedienstes des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK). „Die Blutspende erfreut sich in den letzten Wochen enormer Solidarität“, sagt er auf Nachfrage. Und das sei auch dringend notwendig gewesen. Denn die Vorräte waren bereits knapp, nur noch wenige Tage hätte man eine flächendeckende Versorgung in Bayern garantieren können. Dass es jetzt so viele Spender gebe, sei sehr gut und wichtig, betont Nohe. Aber es könne einfach passieren, dass so viele kämen, dass nicht alle spenden könnten.

Zahl der Erstspender ist enorm gestiegen

Gründe dafür gibt es mehrere: Zum einen ist die Zahl an Erstspendern enorm gestiegen, was im Hinblick auf den demografischen Wandel langfristig besonders wichtig ist. Auf der anderen Seite dauert der Spendeprozess allerdings entsprechend länger, da die Erstspender zunächst Fragebögen ausfüllen und über den Ablauf aufgeklärt werden müssen. Zusätzlich ziehen die Sicherheitsvorschriften, die wegen des Coronavirus eingehalten werden müssen, alles in die Länge. „Bei jedem Besucher muss man die Temperatur messen, alle bekommen eine Atemschutzmaske, es müssen entsprechende Abstände eingehalten werden“, zählt Nohe auf.

Diese Maßnahmen seien natürlich wichtig, denn damit bestehe bei den Spendenterminen kein erhöhtes Infektionsrisiko. Allerdings können dafür auch weniger Leute als gewohnt gleichzeitig spenden. Dazu kommt noch die Nachbereitung, die jeder Termin mit sich bringt. Das Team muss zusammenpacken, die Spenderlokale reinigen und das gespendete Blut so schnell wie möglich in das Produktions-Logistik-Zentrum bringen. Blut hat eine geringe Haltbarkeitszeit und muss schnell weiterverarbeitet werden.

Wer keinen Termin bekommt, ist auch in den Sommermonaten willkommen

Steigt zu diesen Zeitfaktoren noch die Zahl der Spendewilligen an, kann es zur Überlastung kommen, sodass die Wartenden nach Hause geschickt werden müssen – wie vor wenigen Tagen in Burgau.

Und das auch mal vor dem offiziellen Terminende, denn die Mitarbeiter müssen abschätzen, wie lange die laufenden Blutspenden noch dauern und wie viele Spender in der verbleibenden Zeit noch das volle Programm durchlaufen können. „Das tut uns sehr leid“, sagt Nohe. Wer jetzt keinen Termin finde oder nicht genug Wartezeit einplanen könne, der sei auch in den Sommermonaten willkommen. Die flächendeckende Versorgung müsse weiterhin gewährleistet sein. „Es werden permanent Spender gebraucht“, sagt Nohe, der die „stillen Helden des Alltags“ großartig findet.

Der nächste Blutspendetermin im Landkreis findet am 30. April in Ichenhausen statt.

Lesen Sie dazu auch den Kommentar von Till Hofmann: So geht’s nicht mit dem Blutspenden

Themen folgen