15:00 Uhr

Alkoholisierter Autofahrer baut Unfall

Ein 24-Jähriger hat zwischen Jettingen-Scheppach und Goldbach einen Unfall gebaut. Die Polizei findet heraus, dass er Alkohol getrunken hatte.

Am Samstagnachmittag ist auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Jettingen-Scheppach und Goldbach ein Verkehrsunfall mit mehreren Autos passiert. Laut Polizei geriet ein 24-Jähriger mit seinem Fahrzeug in einer leichten Linkskurve auf die Gegenfahrbahn, wodurch er seitlich mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 41-Jährigen kollidierte. Deren Fahrzeug kam durch den Zusammenstoß ins Schleudern und stieß mit der Front gegen die Leitplanke.

Unfallfahrer muss Führerschein abgeben

Am Fahrzeug eines nachfolgenden 25-Jährigen entstand durch ein herumfliegendes Fahrzeugteil zudem Sachschaden in geringer Höhe. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei dem 24-jährigen Unfallverursacher Alkoholgeruch fest. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Bei dem Unfall entstand an den beteiligten Fahrzeugen sowie der Leitplanke ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 7500 Euro. (zg)

Themen folgen