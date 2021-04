vor 17 Min.

Am Minholz-Areal in Wasserburg soll endlich Wohnraum entstehen

Auf dem Minholz-Gelände in Wasserburg soll eine Wohnbebauung stattfinden.

Plus Seit vielen Jahren liegt das Minholz-Areal mitten in Wasserburg brach – trotz eines Bebauungsplans. Damit sich das ändert, wurde das Gelände in zwei Abschnitte eingeteilt. Wie es weitergeht.

Von Michael Lindner

Aus der Industriebrache mitten in Wasserburg soll ein Neubaugebiet werden – diese Hoffnung haben viele Menschen seit Jahren. Auf dem sogenannten Minholz-Areal könnten knapp 30 Einfamilien- und Doppelhäuser entstehen – so sieht es der Bebauungsplan mit dem etwas sperrigeren Namen „Zwischen Bahnlinie Günzburg– Mindelheim und der Straße Am Rain“ vom März 2019 vor. Doch nun, nach mehr als zwei Jahren, hat sich augenscheinlich nichts getan – das soll sich nun ändern. Rückblick: Auf dem Areal in Wasserburg, das von Wohnbebauung umgeben ist, befanden sich einst ein Tanklager und eine Betriebsstätte des Mineralölkonzerns Shell. Beides ist seit Jahren aufgelöst. Die leer stehenden Gebäude haben ihre besten Tage schon lange hinter sich: Die Glasscheiben sind zum Teil geborsten, die Fassaden und Innenwände mit Graffiti beschmiert. Das heruntergekommene Areal wirkt im ansonsten idyllischen Wasserburg komplett fehlt am Platz. Günzburger Bauausschuss hat bereits über die Zukunft der Gewerbebrache in Wasserburg diskutiert Direkt östlich der Gewerbebrache liegen die Gleise der Bahnstrecke Günzburg–Mindelheim. Seit Jahren ist im Gespräch, das Areal als Baugebiet zu nutzen. 2012 hatte der Günzburger Bauausschuss in nicht öffentlicher Sitzung bereits einmal über ein Wohnbauprojekt auf dem mehr als zwei Hektar großen Gelände beraten, geschehen ist nichts. Zwischendurch wechselten dann auch noch die Eigentumsverhältnisse auf dem Gelände. Die Stadt Günzburg hat Jahre später gehofft, nachdem der Entwurf des Bebauungsplans Anfang 2019 gebilligt war, mit den Bauarbeiten noch Ende desselben Jahres beginnen zu können. Doch auch daraus wurde nichts. Stadtbaumeister Georg Dietze erklärte in der jüngsten Sitzung, dass es zwei Eigentümer für das gesamte Minholz-Gelände gibt. Mit einem habe man sich allerdings bisher nicht auf einen sogenannten städtebaulichen Vertrag einigen können. Deswegen schlug die Verwaltung nun vor, aus dem bestehenden Bebauungsplan zwei zu machen – einen kleineren im Norden und einen größeren im Süden. 18 Bauplätze sollen auf der Industriebrache in Wasserburg zunächst entstehen Oberbürgermeister Gerhard Jauernig sprach deshalb von einem „wichtigen Meilenstein“ der Entwicklung in Wasserburg. Etwa 18 Bauplätze sollen im südlichen Bereich entstehen. Dieser Teilbereich des Baugebiets soll mit zwei Straßen – über die Ortsstraße im Süden sowie über eine neue Anbindung von der Straße Am Rain von Westen her – erschlossen werden. Der Bauausschuss zeigte sich erfreut über die Aufspaltung des Bebauungsplans und billigte einstimmig diesen Entwurf. Nicht nur Stadtrat Hans Kaltenecker (UWB) freute sich, eine gute Lösung angesichts des hohen Wohnungsdrucks gefunden zu haben. Jauernig gab einen Überblick über die weitere zeitliche Abfolge: So könnten die Bebauungspläne rund um Pfingsten ausgelegt und nach der Sommerpause beschlossen werden. Die Erschließungsmaßnahmen für den südlichen Bereich sowie die Grundstücksverkäufe könnten dann Ende dieses Jahres erfolgen – wenn alles glattgeht. Dass dies nicht immer der Fall ist, hat die Vergangenheit des Minholz-Geländes gezeigt. Der nördliche Teil kann laut Verwaltung umgesetzt werden, sobald die Straßenanbindung über den Rußbaumweg verwirklicht werden kann. Wegen der in der Nähe befindlichen Niederlassung des Chemie-Unternehmens Arkema mit seinen etwa 150 Mitarbeitern ist diese Straßenanbindung für den nördlichen Bebauungsplan notwendig – diese dient laut einer Richtlinie der Gefahrenabwehr im Fall eines toxischen Störfalls. Lesen Sie dazu auch: Dieses Mehrfamilienhaus in Günzburg könnte ein Fall für das Gericht werden

Im Günzburger Zentrum soll ein besonderer neuer Wohnraum entstehen

Immobilienportal im Kreis Günzburg: So viel ist das Haus des Nachbarn wert

Hitzige Debatte um großes Wohnprojekt in Günzburg

Themen folgen