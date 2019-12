13:00 Uhr

Auf Wiedersehen, Günzburg!

Die stellvertretende Redaktionsleiterin der Günzburger Zeitung, Rebekka Jakob, verlässt nach 18 Jahren die Redaktion. Was in Erinnerung bleibt.

Von Rebekka Jakob

Was für eine Woche! Eigentlich die typische Phase im Endspurt vor Weihnachten: Da trudeln in der GZ-Redaktion erfahrungsgemäß noch die letzten wichtigen Meldungen ein, die unbedingt noch vor dem Fest in die Zeitung müssen, und so mancher nette Besuch kommt mit Weihnachtsgrüßen vorbei. Für mich war es diesmal eine ganz besondere Endspurt-Woche: nicht nur vor dem Fest, sondern auch am Ende meiner Zeit bei der Günzburger Zeitung. Wenn das neue Jahr beginnt, wird für mich ein neuer Lebensabschnitt bei der Illertisser Zeitung beginnen. Neben Weihnachtspäckchen habe ich diese Woche also auch Pakete mit Material aus 18 Jahren und sechs Monaten GZ verpackt – einem Zeitraum, in dem Kinder groß und erwachsen werden. Vielleicht ja auch Lokaljournalisten?

Eine ganze Menge Erinnerungen kamen dabei zum Vorschein, diese zum Beispiel: Fotos einer matschigen Baustelle, irgendwo zwischen Kötz und Deffingen, auf der ich damals mit Bauhelm und Notizblock in der Hand herumlief und mir nicht im Traum vorstellen konnte, dass hier einmal ein Freizeitpark mit 1,3 Millionen Besuchern im Jahr stehen würde. Oder an einen Kaffeeplausch bei Weltstar Diana Damrau daheim, bei dem ich gelernt habe, dass Operngesang auch ein mehr als anstrengendes Work-out sein kann. Da tauchte ein Arbeitsausweis von deutschen Meisterschaften im Turnen auf, bei denen ich die talentierte Janine Berger auf ihrem Weg zur Olympia-Qualifikation begleiten durfte. Golfbälle von meinem Platzreife-Kurs im schönen Klingenburg.

Über zehn Jahre lang den Presseball der Günzburger Zeitung organisiert

Daneben eine Eintrittskarte zum Presseball der Günzburger Zeitung, den ich über zehn Jahre organisieren durfte. Programmhefte vom Start des einzigen privaten Theaters im weiten Umkreis, das heute längst nicht nur in Burgau ein Begriff für kulturelle Innovation ist. Eine Grußkarte aus dem Kloster Wettenhausen, das ich beim Erwachen aus dem Dornröschenschlaf begleiten durfte. Und natürlich eine ganze Batterie von Ordnern aus den Sitzungen des Günzburger Stadtrats, die manchmal lange und manchmal sehr schreibintensiv, aber immer spannend waren. Zu guter Letzt das Notizbuch, in das ich über den kleinen Emin aus Krumbach geschrieben habe: Mit ihm durfte ich in diesem Endspurt noch ein echtes Weihnachtswunder erleben, als er im Dezember den ersehnten Stammzellenspender fand.

Sie merken schon: Diese Aufräumaktion hat eine ganze Weile gedauert. Denn hinter den vielen mal schönen, mal schwierigen Erinnerungen stecken auch immer die Menschen, die mit den Themen untrennbar verbunden sind. Und in mehr als 18 Jahren kommen eine ganze Menge Begegnungen zusammen. Das praktische ist: Man muss die Erinnerung daran nicht erst mühsam in Kartons und Taschen verstauen, sondern hat sie immer dabei, verstaut in den Kästen und Truhen im Kopf, um sie jederzeit wieder hervorzuholen. Darauf freue ich mich sehr – genauso wie auf viele schöne neue Erinnerungen in Illertissen. Und das Schöne ist: Zum Auffrischen ist der Weg nach Günzburg von dort nicht weit. Deswegen sage ich nicht Lebewohl, Günzburg. Sondern: Auf Wiedersehen! Und danke für all die Erinnerungen.

