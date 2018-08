vor 54 Min.

B300 wegen Bauarbeiten gesperrt

Auf welche Beeinträchtigungen sich Autofahrer einstellen müssen

Das Staatliche Bauamt Krumbach informiert, dass ab Montag, 20. August, die Bauarbeiten für den Kreisverkehr bei Ursberg beginnen. Dafür muss die B300 ab kommendem Montag halbseitig gesperrt werden.

Der Verkehr wird in dieser Zeit über eine Baustellenampel abgewickelt. Ab Freitag, 7. September, bis zum 16. November muss die B300 vollständig gesperrt werden. In diesem Zeitraum erfolgen die Bauarbeiten an der Bundesstraße und den Bushaltestellen. Zusätzlich wird die Asphaltdeckschicht auf einer Länge von etwa 500 Metern erneuert, wie es in einer Mitteilung des staatlichen Bauamts heißt. Das Bauprojekt mit einer Investitionssumme von rund 1,3 Millionen Euro wird in Vorbereitung für das Gewerbegebiet bei Ursberg erstellt. Eine der Kreisverkehrsausfahrten wird bereits zum geplanten Gewerbegebiet führen.

Für die Zeit der Vollsperrung wird eine Umleitung eingerichtet. Diese beginnt, für Fahrzeuge aus Osten kommend, am Kreisverkehr B300 und der Staatsstraße 2023 (Edelstetter Straße). Sie führt weiter auf der Staatsstraße 2023 bis nach Langenhaslach. In Langenhaslach geht es weiter auf der Staatsstraße 2024 Richtung Süden bis Krumbach. In Krumbach endet die Umleitung. In Richtung Osten erfolgt die Umleitung in entgegengesetzter Richtung. (zg)

