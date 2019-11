Bezahlbare Wohnungen sind in Günzburg und Leipheim das Ziel

Plus Die Baugenossenschaft Günzburg hat auf das Geschäftsjahr 2018 zurückgeblickt. Freiwerdende Räume konnte sie sofort wieder vermieten. Und es soll weiter modernisiert werden.

Ohne die Baugenossenschaft Günzburg wäre es um den Wohnungsmarkt in der Stadt und in Leipheim deutlich schlechter bestellt. 506 Wohnungen nennt die 101 Jahre alte Genossenschaft ihr Eigen, die Nettomieten von durchschnittlich 5,26 Euro je Quadratmeter können sich auch weniger Begüterte noch leisten. Bei der Mitgliederversammlung im Vortragssaal der Sparkasse zogen der Aufsichtsratsvorsitzende Hans Hirner und Vorstandsmitglied Georg Großberger eine Bilanz des Geschäftsjahres 2018. Geehrt wurden zudem einige langjährige der insgesamt etwa 570 Mitglieder der Genossenschaft.

In Grußworten hatten zu Beginn der Versammlung die Günzburger Bürgermeisterin Ruth Niemetz und der Leipheimer Bürgermeister Christian Konrad die Verdienste der Baugenossenschaft um das Wohnungswesen gewürdigt. In beiden Städten gebe es lange Wartelisten mit jenen, die auf eine bezahlbare Wohnung hoffen. Günzburg wie Leipheim seien bemüht, in Zusammenarbeit mit privaten Investoren für weiteren Wohnraum zu sorgen. Wünschenswert wäre, so sagten sie, dass die Baugenossenschaft Günzburg auch in Zukunft entsprechend weiter aktiv tätig sei.

Das sind die wichtigsten Projekte gewesen

Georg Großberger und Hans Hirner erläuterten die wichtigsten Maßnahmen der Genossenschaft im Geschäftsjahr 2018. Die größte Investition war der Neubau von 24 Wohnungen nebst Vergrößerung der zugehörigen Tiefgarage an der Günzburger Amselstraße. Insgesamt hat das Projekt zirka vier Millionen Euro gekostet. Zudem waren 2018 rund 450000 Euro in die Modernisierung verschiedener Wohnungen investiert worden. Trotzdem sei es gelungen, erläuterte Georg Großberger, die Verbindlichkeiten von 4,468 Millionen auf 4,281 Millionen Euro zu senken. Die Finanzlage der Baugenossenschaft sei gut, was auch der Prüfungsverband in seinem Gutachten bestätigt habe, betonte Hans Hirner.

Langjährige Mitglieder der Baugenossenschaft Günzburg haben der Aufsichtsratsvorsitzende Hans Hirner (links) und das Vorstandsmitglied Georg Großberger (rechts) bei der Mitgliederversammlung geehrt. Ausgezeichnet wurden für 30 Jahre Wolfgang Leiter, für 40 Alfons Kratzer, Barbara Miller, Hans Miller und Barbara Stoll und für 60 Jahre Paul Ermer. Seit 25 Jahren gehört Georg Großberger dem Vorstand der Baugenossenschaft an. Ihm dankte der Vorstandsvorsitzende Hans Hirner mit einem Präsentkorb für seine ehrenamtliche Arbeit. Bild: Kaiser

Angesichts der Wohnungsnot hatte die Genossenschaft keine Probleme, freiwerdende Wohnungen sofort wieder zu vermieten. Derzeit beträgt die Nettomiete 5,26 Euro, 2017 waren es 4,99 Euro je Quadratmeter. Entsprechend waren kaum Mietausfälle zu verzeichnen. Bei einer Bilanzsumme von 13,82 Millionen Euro (2017 waren es 13,21 Millionen) hat die Baugenossenschaft 2018 einen Jahresüberschuss von 536000 Euro erwirtschaftet. Die Hälfte wurde in der Bilanz verbucht, die übrigen 50 Prozent wurden in die Rücklagen gegeben, um auch künftig für notwendige bauliche Maßnahmen gerüstet zu sein.

Bis August dieses Jahres sind erneut sechsstellige Summen in die Sanierung und Modernisierung zahlreicher Wohnungen in Günzburg investiert worden. Die Rücklagen machten es möglich, auch künftig in ähnlicher Weise investieren zu können. Insgesamt, so sagte Georg Großberger, könne deshalb „auch weiterhin von einer positiven Entwicklung“ der Baugenossenschaft ausgegangen werden.

