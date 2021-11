Schwarzer Tag für die Fußballerinnen aus Burgau und Mönstetten

Plus Die Bezirksoberliga-Fußballerinnen des TSV Burgau und des SC Mönstetten kassieren knackige Niederlagen. In Wattenweiler gibt's harte Worte von Trainer Siggi Weiß.

Teilweise derbe Niederlagen kassiert haben die drei heimischen Teams in der Fußball-Bezirksoberliga der Frauen. Die Chancenlosigkeit aller drei Mannschaften unterstreicht, dass lediglich der SC Mönstetten einen Treffer erzielte – was beim 1:6 gegen den Tabellenzweiten SSV Anhausen auch nichts mehr half. Der SV Wattenweiler verlor zu Hause gegen den FC Loppenhausen 0:3 und der TSV Burgau ging bei Spitzenreiter TSV Schwaben Augsburg II 0:7 unter.