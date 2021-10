Burgau

vor 18 Min.

Burgau präsentiert 29 Werke von Leonhard Frey

Plus Die Ausstellung in Burgau gibt einen Einblick in die Schaffenskraft von Leonhard Frey, der nach dem Krieg in München Kunst studierte.

Von Gertrud Adlassnig

Leonhard Frey, der akademische Maler, hat seine Karriere nicht in Oberknöringen gemacht, sondern am nördlichen Ende von Bayern, in Bamberg, dennoch blieb er seinem Geburts- und Heimatort ein Leben lang liebevoll verbunden. Anlässlich seines 100. Geburtstags bietet sich nun Gelegenheit, den fränkischen Schwaben in der Ausstellung „Lehrer und Künstler … will ich werden“ in Burgau näher kennenzulernen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen