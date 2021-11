Peter Jendruscsik ist tot: Er setzte sich unermüdlich für Burgau ein

Plus Peter Jendruscsik war zwölf Jahre Dritter Bürgermeister, Träger der Silbernen Bürgermedaille und Ehrenbürger der Stadt Burgau. Nun ist er gestorben. Ein Nachruf.

Wer seinen Namen hörte, der wusste, um wen es sich handelte: Peter Jendruscsik war in der Markgrafenstadt eine Institution. Der Einsatz für das Gemeinwohl wie auch für das Wohlergehen der Stadt Burgau war für den SPD-Mann aus Überzeugung eines der wichtigsten Dinge, die sein Handeln geprägt haben. Nun ist er gestorben.