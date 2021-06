Wann kommt wieder ein Geldautomat nach Unterknöringen?

Plus Nachdem der Geldautomat in Unterknöringen aufgebrochen worden war, fehlt im Burgauer Stadtteil eine Möglichkeit, Geld abzuheben. Wie geht es dort nun weiter?

Wann kommt wieder ein Geldautomat in den Burgauer Stadtteil Unterknöringen? Diese Frage hatte kürzlich den Bauausschuss beschäftigt. Frank Rupprecht (CWG) hatte den Verdacht geäußert, dass gar keiner mehr installiert würde. Doch andere Mitglieder des Ausschusses erklärten, der Automat sei aufgebrochen und das Mauerwerk beschädigt worden. Die Bank habe versichert, nach Abschluss der Reparatur wieder einen Automaten zu installieren. Wie sehen die Pläne genau aus? Unsere Redaktion hat bei Alexander Jall, Vorstand der VR-Bank Donau-Mindel, nachgefragt.