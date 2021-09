Abgeschlepptes Auto wird nach vorn katapultiert

Der Verursacher eines Unfalls auf der Burtenbacher Umgehung macht sich auf dem Staub. An zwei Fahrzeugen entsteht Sachschaden.

Ein 53-Jähriger ist am Dienstagabend gegen 20.40 Uhr mit seinem Auto auf der Burtenbacher Umgehungsstraße in Richtung Jettingen unterwegs gewesen. Er schleppte ein anderes Fahrzeug, das von seiner 49-jährigen Ehefrau gesteuert wurde, mit einer Abschleppstange ab.

Ein bisher unbekannter Fahrer, der aus Richtung Dinkelscherben kam, hielt an der Haltelinie der Einmündung zur Umgehung kurz an und fuhr dann weiter in Richtung Thannhausen. Das Einfahren vor dem 53-Jährigen war so knapp, dass dieser eine Vollbremsung einleiten musste. Das geschleppte Fahrzeug wurde durch die Bremsung nach vorn katapultiert, sodass das abschleppende Fahrzeug um 180 Grad gedreht wurde.

An beiden Fahrzeugen wurde ein Schaden in Höhe von circa 2500 Euro festgestellt. Der Unfallverursacher hielt kurz an und fuhr dann weiter in Richtung Thannhausen, ohne sich um den Schaden zu kümmern, meldet die Polizei. Zeugenhinweise nimmt sie unter Telefon entgegen. (AZ)