Polizei vereitelt Beutezug auf dem Burtenbacher Wertstoffhof

Auf den Wertstoffhöfen wird von den Bürgern meist Schrott und Überflüssiges entsorgt. In Burtenbach zeigte sich, dass darunter auch begehrtes Diebesgut sein kann.

Am Sonntagnachmittag wird auf dem Wertstoffhof gearbeitet? Das kann nicht sein, dachte sich ein aufmerksamer Zeuge und rief gegen 16.30 Uhr bei der Polizeiinspektion Burgau an. Er teilte mit, dass sich mehrere Personen auf dem Gelände des Wertstoffhofes befinden und Gegenstände in einen abgestellten Kastenwagen einladen. Die herbeigerufenen Beamten stellten vier Männer aus Osteuropa auf frischer Tat. Sie hatten bereits einige elektrische Gegenstände und Haushaltsgeräte in das Fahrzeug eingeladen. Der Wert des Diebesguts konnte noch nicht genannt werden. (AZ)