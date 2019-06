00:31 Uhr

Burtenbach beteiligt sich

Mindeltalkommunen finanzieren Rückhaltebecken

Von Adalbert Zimmermann

Um den Hochwasserschutz im Mindeltal ging es in der jüngsten Sitzung des Burtenbacher Gemeinderats. Jetzt haben sich alle Mindeltalgemeinden der Finanzierung des Rückhaltebeckens in Burgau angeschlossen. Auch mit der Rekultivierung eines Kiesweihers befassen sich die Räte.

Der Bau des Hochwasserrückhaltebeckens in Burgau ist Teil des Hochwasserschutzprogrammes für die Mindeltalgemeinden. Inzwischen haben sich alle Mindeltalgemeinden im Landkreis der Finanzierung dieser Maßnahme angeschlossen, als letzte Gemeinde stimmte nun auch Burtenbach zu. Die Vereinbarung sieht die Übernahme von Beiträgen in Höhe von etwa 9,4 Prozent der Kosten vor. Die Gesamtkosten zum Bau des Hochwasserrückhaltebeckens Burgau belaufen sich auf circa 21 Millionen Euro. Auf die Kosten des Vorhabens, so wurde in der Sitzung des Gemeinderats berichtet, leisten die Mindeltalgemeinden vorläufig Beiträge in Höhe von knapp zwei Millionen Euro. Der Anteil für den Markt Burtenbach beträgt nach dem jetzigen Stand rund 59000 Euro, so Bürgermeister Roland Kempfle. Unbare Leistungen blieben einer potenziell noch abzuschließenden Vereinbarung vorbehalten. Der Marktgemeinderat hat sich demzufolge dann auch einstimmig für das Finanzierungskonzept ausgesprochen.

Zur Unterstützung von amtlichen Vermessungen hat jede Gemeinde, auch entsprechend ihrer Größe, Feldgeschworene zu benennen und zu vereidigen. In Burtenbach sind derzeit sieben Feldgeschworene im Einsatz. In letzter Zeit sei es immer wieder zu personellen Engpässen gekommen, so Bürgermeister Roland Kempfle. Aktuell ist damit zu rechnen, dass eine Person künftig aus gesundheitlichen Gründen ausfallen wird. Kempfle regte deshalb an, künftig weitere Personen in dieses Ehrenamt zu berufen. Auf Initiative der Waldgemeinschaft Oberwaldbach haben sich drei Personen zur Übernahme bereit erklärt. Dabei handelt es sich um Gottfried Piller, Johann Seitz und Martin Baur aus Oberwaldbach. Bürgermeister Roland Kempfle wurde vom Marktgemeinderat beauftragt, die vorgeschlagenen Personen in das Amt zu berufen und die Vereidigung durchzuführen.

Kritik gab es bei dem Antrag auf Änderung bei der Rekultivierung eines Kiesweihers in der Gemarkung Oberwaldbach vonseiten der Markträtin Christina Scherer. Sie war der Ansicht, dass Auflagen im Rahmen des Genehmigungsverfahrens strikt einzuhalten seien und nicht im Nachhinein verwässert werden dürften. Genehmigt wurde seinerzeit der befristete Abbau von Kies mit anschließender weitgehender Wiederbefüllung. Als Rekultivierung war eine Biotopfläche mit Kleingewässern genehmigt. Der Unternehmer hat jetzt Änderungen der Rekultivierungsauflagen beantragt. So wurde unter anderem auf eine vorgesehene Heckenbepflanzung verzichtet und bei Gewässern Mehrverfüllungen vorgenommen. Die beteiligten Ämter sehen jedoch bei den Änderungen kein Sicherheitsrisiko. Insgesamt seien die Änderungen geringfügig und deshalb unproblematisch, argumentierte Bürgermeister Roland Kempfle. Sie würden auch keinen umweltrelevanten Eingriff in die Struktur des Geländes bedeuten. Der Marktgemeinderat war in seiner Mehrheit der gleichen Meinung und hat hinsichtlich der geänderten Rekultivierung eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Mindeltal“ genehmigt.

