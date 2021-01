vor 18 Min.

Corona: Mehr als 4000 Personen haben sich infiziert

Die Zahl bezieht sich auf diejenigen, die sich seit Frühjahr im Landkreis mit dem Virus angesteckt haben

Seit Tagen pendelt der Inzidenzwert für den Landkreis Günzburg um die 110 - mal drunter, mal drüber. Aktuell liegt er nach den Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 111,8 (Stand: Montagvormittag). Das ist weniger als noch zuletzt (118,9). Mehr als 4000 Personen haben - genau: 4007 - haben sich seit diese Statistik geführt wird im Landkreis Günzburg nachgewiesenermaßen mit dem Virus infiziert.

Die Dunkelziffer dürfte höher liegen – unter anderem deshalb, weil der Krankheitsverlauf bei manchen Menschen asymptomatisch ist. Das bedeutet, diese Personen bemerken unter Umständen den dann leichten Verlauf ihrer Erkrankung gar nicht, typische Anzeichen bleiben aus. Die Anzahl der Toten im Zusammenhang mit Corona liegt unverändert bei 76.

Schwere Erkrankungsfälle werden in den Kreiskliniken behandelt. Am Standort in Günzburg sah es am Montag so aus: Alle drei Patienten auf der Intensivstation werden auch beatmet. Auf der Isolierstation befinden sich sechs Personen. In Krumbach liegt ein Patient auf der Intensivstation, der auch beatmet wird. Auf der Isolierstation befinden sich zwei an Covid-19 Erkrankte.

Und das sind die Covid-Fälle in den Städten und Gemeinden des Landkreises Günzburg (die Fallzahlen beziehen sich auf den Zeitraum zwischen dem 9. und 18. Januar): Aichen 1, Aletshausen 0, Balzhausen 2, Bibertal 0, Breitenthal 4, Bubesheim 2, Burgau 16, Burtenbach 5, Deisenhausen 7, Dürrlauingen 1, Ebershausen 1, Ellzee 0, Günzburg 30, Gundremmingen 0, Haldenwang 4, Ichenhausen 24, Jettingen-Scheppach 7, Kammeltal 3, Kötz 12, Krumbach 23, Landensberg 2, Leipheim 5, Münsterhausen 3, Neuburg 2, Offingen 2, Rettenbach 0, Röfingen 2, Thannhausen 14, Ursberg 6, Waldstetten 5, Waltenhausen 1, Wiesenbach 0, Winterbach 1, Ziemetshausen 8. Landkreisfremd 10. (zg)

