Inzidenz: Ganz langsam geht es nach unten

Aktuell liegt der Wert bei 193,7. Nur ein Nachbarlandkreis meldet eine zweistellige Zahl

Noch ein Stückchen weiter gesunken ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Ansteckungen mit dem Coronavirus am Freitag im Landkreis Günzburg. Der Wert liegt nun bei 193,7. Tags zuvor hat er 196 betragen.

6167 Personen haben sich im Landkreis bisher mit dem Virus angesteckt. Die Zahl der Todesfälle beträgt weiterhin 103. Für den Landkreis gilt in dieser Inzidenzphase nach wie vor die Notbremse.

Und wie sieht es in den Nachbarlandkreisen aus? Im Kreis Neu-Ulm ist die Inzidenz von 157,5 auf 158,7 ganz leicht angestiegen, im Alb-Donau-Kreis ist der Wert mit dem Sprung von 181,1 zu 168,5. Weitere Inzidenzen: Kreis Heidenheim 241,8; Kreis Dillingen 78,7; Kreis Augsburg 143,2; Kreis Unterallgäu 220,2.

In der Kreisklinik Günzburg waren am Donnerstag zwölf Intensivbetten verfügbar, davon zehn mit Beatmungsmöglichkeit. Acht Betten waren belegt, drei mit beatmeten Covid-Patienten. Auf der Isolierstation lagen zehn Covid-Patienten. In der Krumbacher Klinik waren alle neun verfügbaren Intensivbetten belegt, darunter fünf Covid-Patienten (drei beatmet). Auf der Isolierstation waren es acht Covid-Patienten.

Das Landratsamt hat am Freitag die aktuellen Fallzahlen für die Städte und Gemeinden im Landkreis Günzburg gemeldet. In der Zeit vom 28. April bis zum 7. Mai sah die Lage so aus: Aichen 0; Aletshausen 1; Balzhausen 5; Bibertal 17; Breitenthal 13; Bubesheim 7; Burgau 21; Burtenbach 25; Deisenhausen 5; Dürrlauingen 1; Ebershausen 2; Ellzee 0; Gundremmingen 3; Günzburg 72; Haldenwang 7; Ichenhausen 47; Jettingen-Scheppach 22; Kammeltal 11; Kötz 10; Krumbach 46; Landensberg 3; Leipheim 7; Münsterhausen 13; Neuburg 11; Offingen 6; Rettenbach 9; Röfingen 6; Thannhausen 20; Ursberg 2; Waldstetten 4; Waltenhausen 2; Wiesenbach 2; Winterbach 0; Ziemetshausen 11. (AZ)