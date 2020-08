15:38 Uhr

DM-Start für Diskuswerferin Antonia Kinzel aus Burgau

Corona-Krise, keine Zuschauer - und dennoch sind die Titelkämpfe in Braunschweig ein ganz besonderes Sportfest für die 19-jährige Antonia Kinzel.

Jetzt gilt’s für Antonia Kinzel: Die Diskuswerferin aus Burgau tritt zum ersten Mal in ihrer Laufbahn bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften für Aktive an. Obwohl an diesem 8. und 9. August 2020 keine Zuschauer im Eintracht-Stadion sein werden, dürfte die 19-Jährige wie alle anderen Teilnehmer ungewöhnlich viele Augen auf sich ziehen: Die mitten in der Corona-Krise mit erheblichen Hygiene-Auflagen stattfindenden Titelkämpfe wecken auch international Interesse. Jürgen Kessing, Präsident des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV), prognostizierte im unmittelbaren Vorfeld: „Die ganze Leichtathletik-Welt wird am Wochenende nach Braunschweig schauen.“

Bestweite steht bei 55,12 Meter

Kinzel tritt im Trikot des SSV Ulm 1846 an und wird natürlich versuchen, ihre vor ein paar Wochen erzielte Bestweite von 55,12 Meter mindestens zu bestätigen. „Da gehen noch ein bis zwei Meter mehr“, sagte sie unlängst. Und sie wr auch schon ganz nah dran, es zu beweisen: Am 24. Juli schleuderte sie die Scheibe in Schönebeck 55,11 Meter weit.

Unter den zehn Starterinnen fährt Kinzel mit der siebtbesten Jahres-Vorleistung nach Niedersachsen. Von den absoluten Top-Werferinnen auf nationaler Ebene trennt sie diesmal vermutlich dennoch ein gutes Stück. Titelverteidigerin und Topfavoritin ist Kristin Prudenz (SC Potsdam), die mit 65,58 Meter die deutsche Jahresbestenliste anführt. Aber vielleicht erwischt Kinzel ausgerechnet in Braunschweig genau den richtigen Dreh. Und ihre Jugend spricht ohnehin für sie.

Die DM in Braunschweig

34 Entscheidungen stehen übers Wochenende 8./9. August 2020 an. 477 Sportler nehmen an der Deutschen Leichtathletik-Meisterschaft in Braunschweig teil. ARD und ZDF berichten an beiden Tagen live. Die Diskuswerferinnen starten am Sonntag um 15.20 Uhr in ihren Wettkampf.

