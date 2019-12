vor 18 Min.

Die Grünen treten auch in Offingen an

Sie haben viele Ziele für die künftige Gestaltung der Marktgemeinde.

„Ein bewegender Moment für mich als Kreissprecher. Jetzt gibt es auch in meiner Heimatgemeinde eine grüne Liste,“ zeigte sich Kurt Schweizer sichtlich erfreut. In Conny’s Mindelstuben in Offingen fanden sich zahlreiche Bürger zur Nominierungsversammlung der Grünen ein. Schweizer, Offinger und seit 2003 Kreissprecher der Grünen, sagte: „Heute schreiben wir Grünen Geschichte in Offingen und ihr seid dabei, was für ein Moment.“ Ortssprecherin Eveline Kuhnert übernahm das Amt der Wahlleiterin und merkte an. „Wir können schon ein wenig stolz auf uns alle sein, denn seit der Gründung unseres Ortsverbands im Mai dieses Jahres stellen wir heute bereits die zweite Liste für die kommende Kommunalwahl auf.“

Eine effektive Verkehrsberuhigung im Ort, gesundes Essen und Ganztagsbetreuung an Kitas und Schule, eine deutliche Aufwertung des Bahnhofs mit verschließbaren Fahrradboxen, die Heranführung der Schüler und Jugend an und in die Natur, Anreize für regenerative Energieerzeugung für Privathäuser, Demokratie statt Demagogie waren die wichtigsten Anliegen der Kandidaten. Die Liste sieht so aus:

1. bis 2. Kathrin Görz-Schieferle (36 Jahre, Architektin), 3. bis 4. Kurt Schweizer (60, Geschäftsführer), 5. bis 6. Harald Mäusle (53, kaufmännischer Betriebsangestellter), 7. bis 8. Peter Sauerzapf (50, Lehrer), 9. bis 10. Karl-Heinz Materne (53, Metallbaumeister), 11. bis 12. Felix Mayer (20, Azubi Technischer Produktdesigner), 13. bis 14. Silvia Banholzer (52, Wirtschaftsfachwirtin), 15. bis 16. Gerhard Buchmann (46, Konstrukteur).

„Mit diesen Kandidatinnen und Kandidaten sind wir sehr gut für die Arbeit im kommenden Gemeinderat aufgestellt. Jetzt geht es an die Arbeit und in den Wahlkampf. Auch wenn wir in Offingen keinen Bürgermeisterkandidaten aufstellen, freuen wir uns umso mehr, vielen Bürgerinnen und Bürgern unsere Anliegen näher zu bringen auf dem Weg zu einer lebenswerten und umweltfreundlichen Gemeinde,“ bedankte sich ein sichtlich zufriedener Kurt Schweizer, heißt es in der Mitteilung. (zg)

