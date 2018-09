vor 36 Min.

Die Stadt wird zur Tempo-30-Zone

In vielen Bereichen in Leipheim gilt bereits Tempo 30. Jetzt wird die Zone auf das gesamte Stadtgebiet erweitert.

Warum der Stadtrat eine einheitliche Lösung für Leipheim möchte und welche Straßen von der Regelung ausgenommen sind.

Von Angela Brenner

In welchen Straßen im Leipheimer Stadtgebiet ist eigentlich noch Tempo 50 erlaubt? Viele sind es nicht mehr, das wurde in der Stadtratssitzung am Mittwochabend deutlich. Bald werden es noch weniger, denn der Stadtrat hat mit zwei Gegenstimmen beschlossen, dass aus dem kompletten Stadtgebiet künftig eine Tempo-30-Zone werden soll. Ausgenommen sind lediglich das Gewerbegebiet Areal Pro und überregionale Straßen wie die Ulmer Straße (bis zur Riedheimer Straße) und die Rudolph-Wanzl-Straße. Auch die Ortsteile Riedheim und Weißingen sind von der Regelung nicht betroffen.

Erst vor wenigen Monaten wurde die Immelmannstraße in Leipheim zur Tempo-30-Zone hinzugefügt. Jetzt liegen im Rathaus erneut Anträge von Bürgern vor, die Geschwindigkeit in zwei weiteren Straßen zu reduzieren. „Wir haben mittlerweile mehr 30er Bereiche als 50er“, sagte Bürgermeister Christian Konrad. Das Problem ist derzeit nur: Es ist zu unübersichtlich geworden. „Wir brauchen eine ganzheitliche Lösung.“ Konrad berichtete von Gesprächen mit der Polizei. Auch diese fände, so der Bürgermeister, die Idee sehr sinnvoll. Die Kreisstraßen, für die die Stadt nicht zuständig ist, dürften aber nicht mit einbezogen werden.

Verkehrssicherheit muss das Ziel sein

„Unser Ziel muss die zunehmende Verkehrssicherheit sein“, sagte Horst Galgenmüller (UWG). Derzeit wisse niemand, wo Tempo 30 gilt und wo die Regelung „Rechts vor Links“ eingehalten werden muss. Den Verkehr zu beruhigen dürfe nicht das ausschlaggebende Argument sein. „Das ist ein Nebeneffekt“, so Galgenmüller. In erster Linie gehe darum, Klarheit und Sicherheit zu schaffen.

Alexander Besdetko (FWL) hielt eine einheitliche Regelung für sinnvoll. „Die Attraktivität, durch die Innenstadt zu fahren, wird dadurch noch weiter gesenkt“, hielt er für einen positiven Nebeneffekt. Bedenken habe er allerdings, ob bei langen Straßen die Regelung „Rechts vor Links“ auch tatsächlich von den Autofahrern eingehalten wird. Deshalb schlug Günter Baumgärtner (CSU) vor, Markierungen an der Straße anzubringen, um die Vorfahrtsregelung zu verdeutlichen.

Brigitte Mendle (Grüne) hakte nach, mit welchen Kosten die Stadt rechnen muss. „Einige Straßen müssen dann zurückgebaut werden.“ An großen und breiten Straßen würden sich Autofahrer nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten, war sie sich sicher. Bürgermeister Konrad erklärte, dass durch die 30er Zone zunächst einmal gespart werde – da bei einer einheitlichen Regelung weniger Straßenschilder benötigt werden. Nach und nach, das gab er zu, müssten aber einige Straßen baulich verändert werden. In der Günzburger Straße werde sich das durch die geplanten Bushaltestellen ohnehin ergeben.

„30 in der Stadt Leipheim, aus Liebe zu Leipheim“

Regelrecht euphorisch reagierte der CSU-Fraktionsvorsitzende Volkhard Schreiner auf den Antrag. „Ich bin für 30 in der Stadt Leipheim aus Liebe zu Leipheim“, sagte er und erhielt für diese Aussage sogar Applaus von den Zuschauern. Der Verkehr in Leipheim soll fließen, sagte er. „Aber der Verkehr soll ruhig fließen.“ Er plädierte aber dafür auch zu kontrollieren, ob die Autofahrer sich tatsächlich an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten. „Die Leute rasen durch die 30er Zone“, sind schon jetzt seine Erfahrungen. Dieter Ammicht (SPD) plädierte allerdings dafür, erst zu prüfen, wo eine Beschränkung auf Tempo 30 sinnvoll ist und wo Tempo 50 bleiben kann. „Wir schaffen mit der 30er Zone gefährliche Kreuzungen“, sagte er. Er schlug deshalb vor, ein grundsätzliches Verkehrskonzept zu erarbeiten.

Mit zwei Gegenstimmen segnete der Stadtrat den Antrag ab. Das komplette Leipheimer Stadtgebiet wird damit (mit wenigen Ausnahmen) zur Tempo-30-Zone. Im nächsten Schritt wird die Verwaltung nun in Zusammenarbeit mit der Polizei ein Konzept erstellen.

