05:00 Uhr

Diese Rettenbacher laufen für Kinder in Afrika

Reflexa und der FC Reflexa Rettenbach sind bei der "Global 6k"-Laufaktion dabei. Warum sechs Kilometer wichtig sind und für was das Geld in Afrika verwendet wird.

Von Lea Binzer

Miriam Albrecht ist überrascht. Nie hätte sie damit gerechnet, dass so viele Menschen an der „Global 6k“-Aktion am kommenden Samstag in Rettenbach mitmachen würden. „Am Anfang habe ich gedacht, dass ich froh bin, wenn 100 Leute mitlaufen“, erklärt sie. Mittlerweile sei es sicher, dass es um die 200 werden, Tendenz steigend. Das freut die Geschäftsführerin des Sonnenschutzherstellers Reflexa sehr. Und auch Willibald Lang, Vorsitzender des FC Reflexa Rettenbach, zeigt sich zufrieden.

Aber von vorne: Worum handelt es sich bei der Aktion überhaupt und was haben die Firma Reflexa und der Sportverein FC Reflexa damit zu tun? Die Aktion wird von World Vision veranstaltet, einer weltweit tätigen Hilfsorganisation. Den „Global 6k“-Lauf gibt es seit 2017. Albrecht erläutert dessen Konzept: „Ein Kind muss in Afrika jeden Tag im Schnitt sechs Kilometer zum Wasserholen laufen. Dadurch hat es keine Zeit, in die Schule zu gehen.“ Außerdem sei der Weg oftmals gefährlich und das Trinkwasser meist verunreinigt.

Mit einer Startgebühr von 30 Euro Brunnen in Afrika fördern

Der „Global 6k“-Lauf ist eine Aktion, bei der zwischen dem 4. Mai und 30. Juni bei weltweiten Veranstaltungen sechs Kilometer gelaufen werden. Durch die Startgebühr von 30 Euro könnten so mehr Brunnen in Afrika gebaut werden, um dadurch den Weg der Kinder zum Wasserholen zu verkürzen und ihnen eine Schulbildung zu ermöglichen, fügt die 48-Jährige hinzu. „Ich habe privat schon verschiedene Aktionen von World Vision mitgemacht. Außerdem bin ich sehr Afrika-affin“, sagt sie. Sie habe dort geheiratet und ihr Cousin lebe auf dem Kontinent. Daher habe ihr das Konzept gefallen.

Bei einem Gespräch mit Willibald Lang im Februar dieses Jahres habe sie ihm von dem Lauf erzählt und ihn gefragt, ob der FC Reflexa diesen unterstützen würde. Von der Idee sei Lang gleich begeistert gewesen – und nicht nur er, auch die übrigen Vereinsmitglieder: „Wir hatten das Bestreben, dass von jeder Vereinsabteilung eine Gruppe mitmacht“, sagt Lang.

Mitlaufen kann jeder beim "Global 6k"-Lauf

Und das hat geklappt: „70 Vereinsmitglieder zwischen sieben bis 80 Jahren haben sich angemeldet, aber vermutlich kommen noch mehr“, sagt der 69-Jährige. Denn eine Anmeldung ist prinzipiell nicht notwendig. „Mitlaufen kann jeder. Viele überlegen sich vielleicht 30 Minuten vorher, ob sie mitmachen“, erklärt Lang. Doch wer sich anmelde, erhalte beim Start ein oranges Laufshirt, quasi als Ausgleich für die Spende von 30 Euro.

Auch von der Firma Reflexa haben sich etwa 100 Mitglieder zum Lauf angemeldet. „Reflexa übernimmt die Spenden für die Mitarbeiter und die FC-Mitglieder“, sagt Albrecht. Auch andere Unternehmen unterstützen das Projekt: „Die Rohstoffe Seidel aus Offingen übernehmen zum Beispiel die Spenden der Teilnehmer der Mittelschule Offingen und der Montessori-Schule Günzburg“, erklärt die 48-Jährige.

Beim "Global 6k"-Lauf zählt das Gemeinschaftsgefühl

Das Hundezentrum Günzburg wolle sogar mit einer Hundegruppe teilnehmen. Lang betont, dass Dabei sein und Ankommen alles beim Lauf sei. „Es kann gewalkt, gelaufen oder gerannt werden, das ist egal. Es ist kein Wettbewerb“, ergänzt er. Und Albrecht fügt hinzu: „Es geht um das Gemeinschaftsgefühl.“

Wichtig bei der ganzen Aktion ist es ihr zudem, dass vor allem Jugendliche über den Tellerrand hinausblicken und sich bewusst machen, wie gut es ihnen in Deutschland gehe. „Es gibt andere Ecken auf der Welt, wo es den Leuten schlechter geht. Wir wollen mit der Spendenaktion ein Zeichen setzen“, erläutert die Geschäftsführerin.

Die Aufwand für den Lauf im Vorfeld hielt sich in Grenzen

Der „Global 6k“-Lauf sei außerdem ein schönes Beispiel dafür, eine Veranstaltung in der Region zu machen, die dazu beitragen könne, etwas in der Welt zu verbessern. Und alle, die sie auf die Aktion angesprochen habe, hätten die Idee toll gefunden, sagt die 48-Jährige. „Wir machen das jetzt das erste Mal. Wir testen das aus und sammeln Erfahrungen“, sagt Lang. Wenn alles klappt, könnten sich die beiden vorstellen, künftig regelmäßig den Lauf auszurichten.

Viel hätten sie dafür im Vorfeld nicht organisieren müssen. „Wir haben den Lauf bei World Vision registriert, Flyer drucken lassen und sie verteilt. Ansonsten lief alles über Mundpropaganda, und die T-Shirts kommen von World Vision“, berichtet Albrecht. Der FC Reflexa stellt noch ein Zelt zur Verfügung, je nachdem, wie das Wetter wird. Die Verpflegung werde zum Teil von Unternehmen aus der Region gespendet. Und um die Route habe sich der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Rettenbach gekümmert, der das Gelände kenne. „Die Strecke steht schon grob, wird aber wegen des Wetters erst kurz vor dem Lauf festgemacht“, erklärt Lang.

Und was erhoffen sie sich an Spendengeldern? „So viel wie möglich wäre gut. Hoffentlich bekommen wir dadurch einige Brunnen zusammen“, sagt Albrecht.

Der "Global 6k"-Lauf findet am Samstag, 1. Juni, statt. In der Zeit von 11 bis 14.30 Uhr kann ab dem Sportplatz des FC Rettenbach gestartet werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Startgebühr beträgt 30 Euro.

Themen Folgen