20.02.2020

Ein Aufzug für das Ettenbeurer Rathaus?

Bei den Planungen für das Ettenbeurer Feuerwehrhaus ist ein solcher inbegriffen. Am Mittwoch ging es im Kammeltaler Gemeinderat um den Bauantrag.

Von Peter Wieser

Einer der Tagesordnungspunkte bei der Sitzung des Kammeltaler Gemeinderats am Dienstag wäre die Vorstellung der Entwurfsplanung für das Dorfzentrum Behlingen-Ried gewesen. Im Januar hatte dazu eine Besprechung mit dem Planungsbüro sowie den Vereinen und Nutzern stattgefunden. Dieser Punkt werde Thema der nächsten Sitzung sein, informierte Bürgermeister Matthias Kiermasz, da, wie er sagte, von Seiten einem der Teilnehmer noch Redebedarf bestehe.

Ebenfalls wichtiges Thema am Dienstag war die Genehmigung des Bauantrags für das geplante Feuerwehrgerätehaus in Ettenbeuren. Der Neubau mit Grobkosten in Höhe von rund 1,38 Millionen Euro ist bereits beschlossene Sache. Planerin Theresa Schuster vom Büro Schuster engineering GmbH aus Neuburg an der Kammel stellte in Grundzügen noch einmal das Projekt vor. Vorgesehen ist ein Neubau mit vier Stellplätzen und Nebenräumen an die Ostseite des Rathauses. Für dieses sieht die Planung zusätzlich im Erdgeschoss ein barrierefreies Bürgerbüro vor, an der Westseite einen Aufzug zum Obergeschoss. Einen sehr gelungenen und funktionalen Entwurf, wie diesen Bürgermeister Kiermasz nannte, gleichzeitig aber auch zwei Fragen zur Diskussion stellte: Werde man den barrierefreien Zugang zum Obergeschoss realisieren und wie werde man das Dach gestalten?

Mit einer Begrünung oder mit einer Photovoltaikanlage? Letztere mach sicherlich Sinn, da sich das Gebäude untertags in der Nutzung befinde. Auch der Aufzug sollte planerisch vorgesehen werden, damit dieser in die Genehmigung mit einfließen könne, so Kiermasz. Zweiter Bürgermeister Johann Anwander sah diesen als nicht dringlich: „In der Planung belassen, aber noch nicht ausführen.“ Man baue schließlich ein Feuerwehrhaus. Johannes Böck dagegen meinte: Es wäre ein „Stückleswerk“ und es wäre nicht in Ordnung, nur die Hälfte zu machen. Von einer Solaranlage hätte man größeren Nutzen als von einer Dachbegrünung. Eine ganz andere Frage stellte Markus Schweimeier in den Raum: Er sei zwar ebenfalls dafür, den Aufzug in der Planung zu belassen, aber aus welcher Kostenstelle werde der Bau finanziert? Wenn man nur Kosten vor sich herschiebe, seien dem nächsten Gemeinderat die Hände gebunden. Bürgermeister Kiermasz entgegnete: Dies sei in der Finanzplanung, die man beschlossen habe, vorgesehen.

Es handle sich um eine Zukunftsinvestition für die kommenden Generationen und es sei normal, wenn man sich dazu die Mittel am Finanzmarkt beschaffe. „Wir können jetzt nicht das Rad zurückdrehen und das Ganze nicht machen“, so Kiermasz. Johann Anwander sah dies genauso: Man könne nicht alle Investitionen auf einmal aus eigener Tasche bezahlen. Zu dem Bauantrag gab der Kammeltaler Gemeinderat sein gemeindliches Einvernehmen, mit zwei Gegenstimmen wurde entschieden, den Aufzug zunächst einzuplanen, jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt zu realisieren. Hinsichtlich einer PV-Anlage oder einer Dachbegrünung wurde keine Entscheidung getroffen, das dies für die Baugenehmigung nicht relevant sei.

Einer Bauvoranfrage zur Errichtung einer Gemüsehalle, im Westen von Ettenbeuren und im Außenbereich gelegen, erteilte der Kammeltaler Gemeinderat das gemeindliche Einvernehmen nicht, da er darin keine Privilegierung sah. Bürgermeister Kiermasz bemängelte, dass man keine Auskünfte hinsichtlich Privilegierungen erhalte. Dem Bauantrag zum Neubau eines Mutterkuhstalls bei Goldbach wurde ebenfalls nicht zugestimmt. Auch hierzu benötige man hinsichtlich einer Privilegierung eine fachliche Stellungnahme, gleichzeitig müsse die Frage der Trinkwasserversorgung genauer geklärt werden. Dem Bauantrag zur Errichtung eines Gerüsttreppenturms zur Sicherung der Flucht- und Rettungswege im Kaisersaal im Kloster Wettenhausen wurde zugestimmt. Dies sei eine vorübergehende Lösung, die es ermögliche, den Kaisersaal zugänglich du halten und zu nutzen.

Weiter wurde am Dienstag der Beitritt zum Zweckverband „Digitale Schulen Landkreis Günzburg beschlossen und der Verbandsatzung zugestimmt. Bereits im Herbst hatte der Kammeltaler Gemeinderat diesen befürwortet.

Anmerkung der Redaktion: Die erste Version dieses Artikels war fehlerhaft, die Fehler entstanden bei der Bearbeitung durch die Redaktion. Beispielsweise war ein falsches Foto enthalten, außerdem stimmte etwa die Überschrift "Neues Feuerwehrhaus soll Aufzug bekommen" nicht. Wir haben die Fehler nun korrigiert und bitten um Entschuldigung.

Themen folgen