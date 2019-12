12:00 Uhr

Ein Baum für jedes Neugeborene in der Stadt

Nicht nur Kinder pflanzen Bäume bei Aktionen wie dieser auf unserem Foto - in Günzburg werden künftig Bäume für Kinder gepflanzt.

Als Begrüßungsgeschenk pflanzt die Stadt Günzburg künftig einen Baum für jedes Neugeborene.

Von Rebekka Jakob

Die CSU-Fraktion hatte den Vorschlag gemacht, und die Stadtratskollegen waren gerne dafür: Künftig wird die Stadt Günzburg für jeden neu geborenen Günzburger einen Baum pflanzen.

Eigentlich stammt die Idee von Bauminister Hans Reichhart, sagte CSU-Rat Stefan Baisch. „Er hatte den Vorschlag mal für den Kreis ins Spiel gebracht, und wir haben ihn für Günzburg aufgegriffen.“ Dieses kleine Geschenk an alle Neubürger der Großen Kreisstadt sei wenig kostenintensiv, leiste dabei aber einen ökologischen Beitrag.

Bäume für Babys: Stadt rechnet mit etwa 1000 Euro pro Jahr

GBL-Stadträtin Birgit Rembold war wichtig, dass es sich wirklich um eigens für die Kinder gedachte Bäume handelt: „Beim Baumpflanzen sind wir natürlich immer dabei. Aber das sollten keine Bäume sein, die die Forstverwaltung aus ihrem bestehenden Budget nimmt, also ohnehin pflanzen würde. Wir brauchen dafür ein eigenes Budget.“ Daran soll es laut OB Gerhard Jauernig nicht scheitern. Die geschätzten Kosten von 1000 Euro pro Jahr dürften im neuen Haushalt der Stadt, für den die Verhandlungen derzeit laufen, leicht einen Platz finden.

Etwa 150 bis 220 Bäumchen dürften es pro Jahr werden, die in Günzburg neu gepflanzt werden. So viele Babys werden nämlich im Schnitt jährlich in der Großen Kreisstadt angemeldet. Die Verwaltung rechnet dafür jährlich mit etwa 1000 Quadratmeter Flächenbedarf.

Als trockentolerante Laubgehölze sind auf der Liste der Stadtverwaltung für das Projekt Stieleiche, Winterlinde, Hainbuche, Wildkirsche, Elsbeere und Vogelbeere vorgesehen. Die entsprechende Pflanzaktion soll dann immer im Frühjahr des Folgejahres stattfinden. Entsprechende Schilder sollen dann die einzelnen Jahrgänge markieren – und vielleicht können dann Kindergartengruppen oder Grundschulklassen in ihrem „Jahrgangswald“ spazieren gehen.

