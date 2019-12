19:00 Uhr

Ein günstiger Transporter für die Bürger auf Abruf

Die Verwaltungsgemeinschaft Haldenwang schließt sich als zweite Kommune im Landkreis dem Leihmodell der Firma Mikar an. Warum der Bus so günstig zu mieten ist.

Von Bernhard Weizenegger

Haldenwang Ein Klick in der Smartphone-App und die Autotüre öffnet sich. Schlüssel aus dem Handschuhfach nehmen und losfahren. So einfach ist Carsharing heute – auch in Haldenwang, wo seit Montag ein großer Personentransporter für vergleichsweise wenig Geld gemietet werden kann. Möglich macht dies die Verwaltungsgemeinschaft mit der Firma Mikar und zwölf heimischen Sponsoren, die das Mietmodell für die kommenden vier Jahre sichern.

Die Carsharing-Firma Mikar aus Deggendorf stellte im November vergangenen Jahres in Burgau ihr erstes Leihauto in Schwaben bereit (Burgauer können sich ein Elektroauto teilen). Der rein elektrisch angetriebene Nissan e-NV 200 ist ein Siebensitzer und kann bereits ab 3,90 Euro pro Stunde gemietet werden. Nach 13 Monaten weist die Firma 48 registrierte Benutzer und eine durchschnittliche Ausleihe von einmal pro Woche aus. Das ist laut Geschäftsführer Karl-Heinz Kaiser durchaus ausbaubar und wäre rein durch die Mietgebühr auch nicht finanzierbar.

Vier Jahre sind gesichert, egal wie oft ausgeliehen wird

Mikar baut jedoch auf ein von Sponsoren finanziertes Modell: Regionale Firmen sichern die Anschaffung des Fahrzeugs und eine Nutzungsdauer von vier Jahren. Sie bekommen dafür Werbefläche auf den Mietautos. Die registrierten Nutzer kommen dadurch in den Genuss günstiger Mietpreise nach Stunden oder Tagen. Die Buchung des Fahrzeugs und die Abrechnung der Mietkosten erfolgen digital.

Bürgermeister Edgar Ilg als Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft freut sich, den Bürgern ab sofort ein kostengünstiges Transportmittel für Vereinsausflüge oder Gruppen anbieten zu können.

Der Renault Master hat viel Platz und mit 145 PS ordentlich Leistung. Bild: Bernhard Weizenegger

Wer sich am Carsharing beteiligen möchte, kann sich auf der Internetseite von Mikar registrieren. Im Bürgerbüro werden dann der Führerschein und die persönlichen Angaben überprüft. Sobald von dort die Rückmeldung an das Unternehmen gegeben wurde und die Unterlagen an den Nutzer versandt wurden, kann es losgehen. Fahrtberechtigt ist jeder registrierte Nutzer, der dafür mindestens ein Jahr lang eigenständig Autofahren durfte, also mindestens 19 Jahre alt ist. Der Wohnort spielt keine Rolle, wer einmal registriert ist, kann an allen Mikar-Standorten Fahrzeuge ausleihen. Auch für einen längeren Zeitraum als drei Tage oder für Auslandsreisen. Dafür und für andere Fälle gibt es eine Hotline, die 24 Stunden betreut wird.

Betreuung rund um die Uhr

Was passiert, wenn das Auto nicht rechtzeitig zur Verfügung steht oder zu spät abgegeben wird? Wer reinigt das Fahrzeug? Was ist bei Beschädigungen oder einem Unfall? Das rege Interesse an der Vorstellung am Montagabend im Haldenwanger Rathaus, zu der die VG-Bürgermeister, Gemeinderäte und Sponsoren kamen, war für die Mikar-Mitarbeiter die Gelegenheit, alle wichtigen Fragen und Problemlösungen zu erläutern.

Carsharing-Angebote in der Region 1 / 3 Zurück Vorwärts Burgau Die Firma Mikar hat seit November 2018 auf dem Parkplatz vor dem Rathaus in Burgau einen elektrisch angetriebenen Nissan e-NV 200 stationiert. Dort befindet sich auch eine Ladesäule für den Fahrstrom. Der Siebensitzer kostet in der Stunde 3,90 Euro, 24 Stunden 29,90 Euro.

Haldenwang Jetzt kann am Rathaus ebenfalls über die Firma Mikar ein Renault Master angemietet werden. Der Neunsitzer mit 145 PS bietet viel Platz und ist in der Stunde für 4,90 Euro und am Tag für 39,90 Euro zu haben. Je Buchung sind 300 Kilometer frei, je weiteren Kilometer werden 0,1 Euro berechnet.

Günzburg Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung am Montag der Verwaltung grünes Licht gegeben, um mit der Carsharing-Sparte der Stadtwerke Augsburg zu verhandeln. Geplant ist der Start in Günzburg im ersten Quartal 2020 mit einem Elektroauto und einem Kleinwagen. Preise sind noch nicht bekannt. (bwz)

Die satellitengestützte Positionserkennung der Mietfahrzeuge ermöglicht es Mikar, die Verfügbarkeit und verschiedene Informationen des jeweiligen Fahrzeugs abzurufen. So wird umgehend Kontakt mit dem Kunden aufgenommen, wenn Buchungszeiten nicht eingehalten werden. Beschädigungen am Fahrzeug werden dokumentiert und über einen Rahmenvertrag oder bei größeren Schäden von einer Versicherung reguliert. „Unsere Mitarbeiter an der Kundenhotline sind rund um die Uhr für Sie da“, verspricht Geschäftsführer Kaiser.

Car-Sharing der Firma Mikar gibt es jetzt auch in Haldenwang. Dank Sponsoring regionaler Firmen kann das Fahrzeug mit Verbrennungsmotor zu günstigen Konditionen online angemietet werden. Bild: Bernhard Weizenegger

Wer das Auto ausleiht, hinterlässt es genauso ordentlich, wie er es vorgefunden hat. „Das klappt auf dem Land sehr gut“, ist Kaisers Erfahrung. Getankt wird am Ende der Fahrt. Und in regelmäßigem Turnus bekommt das Fahrzeug eine Innenreinigung.

Das große Platzangebot des Renault Masters begeistert am Montagabend die Anwesenden. Die beiden Rücksitzbänke können mit wenigen Handgriffen von zwei Personen ausgebaut werden. Dann ist immer noch Platz für drei Passagiere, das neue Sofa oder sperrige Güter für den nächsten Umzug.

