vor 39 Min.

Ein leidenschaftlicher Heimatforscher

Friedrich Lipple aus Bühl hat seinen 95. Geburtstag gefeiert

Friedrich Lipple aus Bühl hat vor Kurzem bei guter Gesundheit, Mobilität und geistiger Frische seinen 95. Geburtstag gefeiert. Er ist zeitlebens seiner Heimatgemeinde treu geblieben und so etwas wie das „wandelnde Lexikon“ von Bühl.

In mehreren Ordnern hat das Ehrenmitglied beim Historischen Verein Bibertal alte Schriften gesammelt, außerdem zahlreiche Fotos von Bühl, vom alten Schloss, von Persönlichkeiten und Familien. Die Kriegsgefangenschaft hat den heute 95-Jährigen als jungen Mann um den halben Globus geführt.

Er war in jungen Jahren Radler, Wanderer, Naturkundler und kreativer Hobbyfotograf. Nach drei Jahren Lehre in Ulm zum Bau- und Kunstschlosser wurde er an seinem 18. Geburtstag zum Arbeitsdienst eingezogen und kam bis 20. Oktober 1948 nicht mehr in seine Heimatgemeinde zurück. Die Soldatenzeit verbrachte Lipple in Lettland, Litauen und Frankreich, 1944 geriet er verwundet in amerikanische Gefangenschaft. Zwei Jahre war er in Texas im Strafgefangenenlager im Arbeitseinsatz auf Farmen. Statt nach Hause kam er 1946 nach Frankreich in die Vogesen zur Arbeit in den Steinbruch. 18 Monate hatte seine Familie daheim kein Lebenszeichen von ihm. Die Eltern fanden dann ihren Sohn wieder über den Suchdienst des Roten Kreuzes.

Zurück in Bühl, bekam Friedrich Lipple Arbeit bei Magirus Deutz, heute Iveco, wo er bis zu seiner Pensionierung blieb. 1954 heiratete er seine Frau Maria Tausch, die mit ihrer Familie aus dem Sudetenland vertrieben worden war. Das Ehepaar bekam zwei Töchter und einen Sohn und war bis zum Tod der 2016 verstorbenen Maria Lipple 62 Jahre verheiratet.

Fritz Lipple ist heute Ehrenmitglied bei der Feuerwehr Bühl, außerdem Mitglied beim Schützenverein und beim Trachtenverein. Ganz besonders am Herzen liegt ihm aber der Historische Verein Bibertal. Viele Dokumente, Fotos und vor allem Wissen über die Heimat steuert er immer noch zur Dokumentation der Heimatgemeinde bei. Nicht nur über den in der Nachkriegszeit sehr bekannten Theaterverein mit seinem Passionsspiel auf der Theaterbühne im Gasthaus Traube kann er auch heute noch viel erzählen. (zg)

