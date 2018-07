vor 49 Min.

Eine Rarität ziert jetzt das Fliegerhorstmuseum

Verein ersteigert überraschend eine seltene Maschine, von deren Typ einst einige in Leipheim stationiert waren.

Im vergangenen Jahr war eine Fouga Magister für den Verein Fliegerhorstmuseum Leipheim noch ein Traum, der als nicht erfüllbar schien. Denn die meisten Maschinen dieses Typs waren bereits vergeben – bis auf eine, wie Stefan Dudas, zweiter Vorsitzender des Vereins, mitteilt. Von dieser habe man gewusst, dass sie auf dem Fliegerhorst Penzing steht.

Völlig überraschend erfuhr der Verein im Frühjahr, dass genau diese Maschine zum Verkauf ausgeschrieben war. Die Vebeg, die bundeseigene Treuhandgesellschaft zur Verwertung von ausgemustertem Eigentum des Bundes, versteigerte die Maschine. Nach kurzer Telefonkonferenz wurde im Vereinsvorstand beschlossen, mitzubieten. Mit viel Glück bekam das Fliegerhorstmuseum in Leipheim den Zuschlag. Jetzt wurde die Maschine in Penzing demontiert und von den Firmen Hölldobler aus Leipheim und Seidel aus Offingen nach Leipheim transportiert und abgeladen. Tatkräftige Unterstützung leistete auch das Lufttransportgeschwader 61 in Penzing. Dort sei man froh, dass diese doch seltene Maschine in Bayern bleibt.

Vereinskasse erheblich belastet

Die C.M. 170R Fouga Magister war der erste serienmäßig hergestellte Strahltrainer in Europa. Die Bundeswehr setzte dieses Flugzeug aus französischer Produktion als unbewaffneten Trainer für die fortgeschrittene Pilotenausbildung ein.

Im Fliegerhorst Leipheim waren in den 60er-Jahren beim Aufklärungsgeschwader AG53 acht Maschinen dieses Typs für Ausbildung und Verbindungsflüge stationiert. Nun kann eine dieser Maschinen wieder in Leipheim besichtigt werden. Durch den Kauf dieses seltenen Flugzeuges wurde allerdings die Vereinskasse erheblich belastet. Ohne bereits geflossene Spendengelder wäre dies nicht möglich gewesen, heißt es in einer Mitteilung. Um die Kosten für die Maschine wieder aufzuarbeiten, bedarf es weiterer Finanzmittel, die durch Spenden ermöglicht werden sollen.

Spenden sind willkommen, Verwendungszweck „Fouga Magister“, Sparkasse Günzburg Krumbach, IBAN DE44 7205 1840 0008 3888 78.(zg)

