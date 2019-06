11:22 Uhr

Enkeltrick: Betrüger erbeuten 10.000 Euro

Seniorinnen in Ichenhausen und Jettingen-Scheppach werden Opfer der Betrugsanrufe. Eine 90-Jährige übergibt den Tätern 10 000 Euro. Ein Handyanruf des echten Enkels verhindert in einem zweiten Fall die Geldübergabe im letzten Moment.

Zwei Seniorinnen aus dem Landkreis Günzburg sind in den beiden vergangenen Wochen Opfer von Enkeltrick-Betrügern geworden. Während in Ichenhausen der echte Enkel einer 68-Jährigen die Tat gerade noch verhindern konnte, übergab in Jettingen-Scheppach eine 90 Jahre alte Frau 10 000 Euro an eine Unbekannte.

Betrug: Geldübergabe vor dem Jettinger Rathaus

Am Freitag der vergangenen Woche hatte die 90-Jährige zur Mittagszeit einen Anruf von ihrem angeblichen Enkel erhalten. Der Mann behauptete am Telefon, dass er für einen Wohnungskauf dringend Geld benötige. Die Seniorin, im Glauben mit dem tatsächlichen Enkel zu sprechen, bot dem Anrufer an, 10 000 Euro von ihrem Konto abzuheben. Auf dieses Angebot ging der vermeintliche Enkel ein und schickte die 90-Jährige im Anschluss zu ihrer Hausbank. Dort hob die Rentnerin nach Angaben der Polizei die zugesagten 10 000 Euro ab und übergab sie danach vor dem Rathaus in Jettingen-Scheppach zwischen 14 und 14.30 Uhr einer unbekannten etwa 30-jährigen Frau.

Erst am nächsten Tag fliegt der Betrug auf

Erst am darauffolgenden Montag kam heraus, dass die 90-Jährige Opfer einer Betrugsmasche wurde. Die Tochter hatte die Kontoauszüge überprüft und die hohe Abhebung festgestellt. Auf Nachfrage bei ihrer Mutter erzählte die Seniorin von dem Anruf des angeblichen Enkels und der Geldübergabe. Nach diesem Gespräch erstatte die Tochter Anzeige bei der Polizeiinspektion Burgau.

Opfer hatte 11 000 Euro Bargeld dabei

Gerade noch davongekommen ist dagegen am vergangenen Dienstag eine 68-jährige Ichenhauserin, bei der Betrüger ebenfalls mit der Masche „Enkeltrick“ versucht hatten, Bargeld zu erbeuten. Auch die 68-Jährige erhielt um die Mittagszeit einen Anruf ihres angeblichen Enkels, berichtet die Polizei. Die erfundene Geschichte für benötiges Bargeld war wiederum ein dringender anstehender Wohnungskauf. Die 68-Jährige glaubte zunächst, dass es sich bei dem Anrufer um den tatsächlichen Enkel handelte und begab sich, mit 11 000 Euro in der Tasche zu Fuß in den Bereich einer Tankstelle in die Krumbacher Straße.

Plötzlich rief der echte Enkel an

Dort wurde sie gegen 15 Uhr aus einem blauen Auto heraus von einem unbekannten Mann angesprochen. Dieser gab sich als Rechtsanwalt aus, der im Auftrag des Enkels da sei. Über das Handy dieses angeblichen Rechtsanwalts telefonierte die Seniorin mit dem vermeintlichen Enkel. Nach diesem Gespräch entfernte sich der Mann kurz, angeblich um auch mit dem angeblichen Enkel zu sprechen. In der Zwischenzeit rief auf dem Telefon der 68-Jährigen jedoch der richtige Enkel an.

Enkeltrickbetrüger: So reagieren Sie richtig 1 / 12 Zurück Vorwärts Überlegen Sie sich, ob und wie Sie Ihre Telefonnummer ins Telefonbuch eintragen lassen; verzichten Sie auf ausgeschriebene Vornamen, denn Täter suchen gezielt nach Vornamen, die früher verwendet wurden.

Seien Sie wachsam bei Anrufern, die ihren Namen nicht sofort nennen. Die Floskel „erkennst Du mich denn nicht“ oder ähnlich sollte Sie alarmieren.

Stellen Sie Fragen, die nur tatsächliche Familienangehörige richtig beantworten können.

Geben Sie keine Auskünfte über Barvermögen im Hause oder auf Ihren Konten.

Lassen Sie sich von den Anrufern eine Telefonnummer für einen Rückruf geben.

Fragen Sie sich, warum ein angeblicher Verwandter nicht selbst vorbeikommt und sie um das Geld bittet.

Geben Sie kein Geld an unbekannte Personen heraus/Überweisen Sie niemals Geld auf unbekannte Konten.

Folgen Sie nicht der Aufforderung, zur Bank zu gehen, um Geld abzuheben. Sie müssen davon ausgehen, dass Sie beobachtet werden.

Merken Sie sich möglichst viele Details: Geschlecht des Anrufers, Stimmlage, Akzent, Anrufer-Telefonnummer.

Halten Sie umgehend Rücksprache in der Familie.

Scheuen Sie sich nicht, einfach aufzulegen.

Informieren Sie über den Notruf 110 Ihre Polizei.

Dieser hatte die Seniorin zuvor bereits erfolglos versucht anzurufen. Nach Schilderung des Sachverhaltes klärte der richtige Enkel seine Großmutter auf, dass er nicht der Anrufer gewesen sei und es sich um eine Betrugsmasche handelt. Die 68-Jährige machte sich daraufhin wieder zu Fuß auf den Nachhauseweg, so die Polizei. Dort habe der zurückkommende vermeintliche Rechtsanwalt sie erneut auf die Geldübergabe angesprochen. Daraufhin beschimpfte die ältere Dame den Unbekannten als Betrüger, woraufhin der Mann in unbekannte Richtung davon fuhr. Zu einer Geldübergabe kam es nicht. Als die 68-Jährige wieder zu Hause war, verständigten Verwandte die Polizei.

Polizei: Fälle könnten zusammenhängen

Die Kriminalpolizei Neu-Ulm schließt derzeit nicht aus, dass es sich in beiden Fällen um die gleiche Tätergruppierung handelt. Die Kripo bittet um Mitteilungen von verdächtigen Beobachtungen, die im Zusammenhang mit den angezeigten Taten stehen könnten. Insbesondere Hinweise auf einen blauen Pkw mit eventuell DLG-Kennzeichen, oder mit dem Anfangsbuchstaben „D“- werden unter Telefon 0731/8013-0 entgegengenommen. (zg)

Hier finden Sie weitere Informationen und Expertentipps zum Thema:

Themen Folgen