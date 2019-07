vor 40 Min.

Erst eine Klage könnte Klarheit bringen

Straßenausbau in Egenhofen spielt im Haushalt eine Rolle

Wegen der nach wie vor unklaren Rechtslage in Sachen Straßenausbaubeiträge (Strabag) im Ortsteil Egenhofen werden derzeit keine Bescheide an die Anlieger verschickt. Darüber informierte Kammeltals Kämmerin Monika Schneider den Kammeltaler Gemeinderat. Die ausbleibenden Einnahmen schlagen in den Vermögenshaushalt der Gemeinde durch. Zur Zwischenfinanzierung der Kanalsanierung wurde ein Kredit in Höhe von 620 000 Euro in Anspruch genommen, „um die liquiden Mittel auf einem guten Niveau zu halten“, wie die Kämmerin sagte. Von den 2,2 Millionen Euro geplanten Kosten für den Straßenausbau in Egenhofen wurden bereits 1,5 Millionen Euro gezahlt.

Die allgemeine Haushaltslage entwickele sich gemäß den Ansätzen. Ein leichter Rückgang verzeichnet die Gewerbesteuer, während Einkommensteuer, Einnahmen aus der Kfz-Steuer sowie Umsatzsteuer gegenüber dem Ansatz im ersten Halbjahr etwas höher ausfallen. Erfreulich für die Gemeinde ist die um 100 000 auf 900 000 Euro höhere Schlüsselzuweisung vom Freistaat. Die Kämmerin rechnet nach wie vor mit einem Überschuss von fast 150 000 Euro im Verwaltungshaushalt.

Wie es mit den Strabags in Egenhofen weiter gehe, wollte Zweiter Bürgermeister Johann Anwander wisse. „Das ist bis zum Gebührenbescheid nicht zu klären“, sagte Rathauschef Matthias Kiermasz. Wie mehrfach berichtet, ist bisher offen, ob die Dorfstraße in dem Ortsteil schon einmal komplett ausgebaut wurde oder nicht. Bei einer nachträglichen Sanierung müssten die Anlieger nichts zahlen. Die Frage des Erlassens der Strabags liege noch beim Landtag, erklärte Kiermasz. Möglicherweise werde erst im Rahmen einer Klage gegen die Gebührenbescheide gerichtlich entschieden, ob es sich um einen Erstausbau handelt oder nicht.

Der Bürgermeister informierte, dass der von der Verwaltung vorgeschlagene Ausbau der Sonnenstraße in Ettenbeuren vorerst zurückgestellt wird. Stattdessen erfolgt zunächst der Ausbau des Josefa-Jäger-Wegs in Ettenbeuren. Mit einer Dringlichkeitsanordnung nach einer Baubesprechung werden in Egenhofen die vorhandenen Betonrinnensteine durch einen haltbareren Granitbord ersetzt.

Die Kosten für die Druckerhöhungsanlage im Ortsteil Goldbach, um die Wasserversorgung im Neubaugebiet an der Jettinger Straße sicher zu stellen, belaufen sich auf knapp 176 000 Euro, wie Kiermasz aufgrund einer Anfrage aus dem Gemeinderat informierte.

Von der Gemeinde Kammeltal in Eigenregie betriebene Radaranlagen wird es auch in Zukunft nicht geben. Die Kosten solcher Anlagen liegen pro Blitzer bei mindestens 80 000 Euro. Außerdem ist eine Vollzeitstelle zur Auswertung notwendig, wie eine Nachfrage der Verwaltung im baden-württembergischen Alb-Donau-Kreis ergab. Dort erfolgen Aufstellung und Bußgelderhebung durch den Landkreis. Wegen der zum Teil erheblichen Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit in einigen Ortsteilen war aus dem Gemeinderat die Anregung für solche Radaranlagen gekommen. (wk)

