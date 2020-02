17:30 Uhr

Eschen sterben: Viele Bäume im Donauwald gefällt

Orkan "Sabine" hat gezeigt, wie schnell die kranken Bäume umfallen können. Um die Gefahr für Waldbesucher zu reduzieren, mussten die Förster tätig werden.

Die Esche ist im Donauwald zwischen Weißingen und Leipheim eine der häufigsten Baumarten. Das Eschentriebsterben setzt gerade aber vielen der Bäume zu. Um die Gefahr für Waldbesucher zu reduzieren, mussten im Donauwald etliche Eschen gefällt werden. Die Baumkronen werden als ökologisch wertvolles Totholz im Wald belassen, heißt es in der Mitteilung des Forstbetriebs Weißenhorn der Bayerischen Staatsforsten.

Das Eschentriebsterben ist eine Pilzerkrankung, die zu einem Absterben der Bäume führt. In der Folge werden auch die Wurzeln zerstört, sodass die betroffenen Bäume zum Teil unkontrolliert umfallen. Auch waren einige Bäume innerlich faul und damit nicht mehr bruchsicher. Das gefährdet Radfahrer und Fußgänger, sodass der Forstbetrieb Weißenhorn die potenziell gefährlichen Eschen entlang des Weissinger Sträßchens fällen musste. Der Orkan „Sabine“ hat an vielen Stellen gezeigt, wie schnell solche kranken Eschen umfallen können.

Unordentlich oder ein vielfältiger Lebensraum für Tiere?

„Da entlang des Radwegs auffällig viele Eschen betroffen waren, musste eine entsprechend hohe Anzahl Bäume gefällt werden“, erklärt die zuständige Revierleiterin Johanna Gierth. „Insbesondere in einem so stark durch Besucher frequentierten Gebiet wie dem Donauwald müssen wir die Risiken für die Besucher durch die absterbenden Eschen gut im Blick behalten. Hier hat die Sicherheit der Waldbesucher Vorrang.“ Die teils mächtigen Äste und Baumkronen der Eschen säumen nun den Donauradweg zwischen Weißingen und Leipheim. Was auf den ersten Blick etwas unordentlich aussehen mag, stelle bei genauerem Hinsehen einen vielfältigen Lebensraum für eine Vielzahl von Tier- und Pflanzenarten dar.

Das Belassen von Totholz im Wald ist Teil des Naturschutzkonzeptes der Bayerischen Staatsforsten. Dieses hat zum Ziel, Totholz der Baumarten, die zur natürlichen Waldgesellschaft gehören, anzureichern. Viele Waldarten sind vom Vorkommen von Alt- und Totholz abhängig. Auch liegendes Totholz und Reisighaufen sind Teil des Ökosystems Wald. In den verschiedenen Zersetzungsstadien bieten sie vielen Vögeln, Kleintieren, Insekten und Pilzen eine wichtige Lebensgrundlage – als Wohnraum und als Nahrungsgrundlage. Die Anreicherung von Totholz ist ein Baustein von vielen, um die Artenvielfalt im Wald zu erhöhen und das Vorkommen einiger Arten langfristig zu sichern.

Sobald das Wetter passt, wird der Weg wieder gerichtet. Winterschäden sowie Schäden, die durch die Verkehrssicherungsmaßnahme oder „Sabine“ entstanden sind, werden beseitigt. „Dann ist der Donauradweg bereit für die neue Radl-Saison“, so Revierleiterin Gierth. (zg)

Lesen Sie auch zum Thema Orkan:

Themen folgen