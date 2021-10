Fußball

17:58 Uhr

Schöne neue Stadion-Atmosphäre beim SC Ichenhausen

Plus Was sich im Hindenburgpark so alles tut und wie das die Landesliga-Fußballer des SC Ichenhausen motiviert. Auch die Gäste aus Olching haben einen kernigen Schub erhalten.

Von Jan Kubica

Auf der Zielgeraden der Vorrunde dieser Spielzeit 2021/22 mischt der SC Ichenhausen kräftig an der Tabellenspitze der Fußball-Landesliga Südwest mit. Zwischenzeitlich hatten die Königsblauen trotz guter bis sehr guter Leistungen ein paar Federn lassen müssen, beim Spiel in Mering schafften sie es zuletzt allerdings, nach einer weniger bemerkenswerten Vorstellung voll zu punkten. Ziel von Trainer Oliver Unsöld und seinen Jungs ist, diese beiden Fäden im anstehenden Heimspiel gegen den SC Olching zusammenzuführen, also unterhaltsam zu agieren und zu gewinnen. Schiedsrichter Holger Hofmann wird die Partie an diesem 16. Oktober um 14 Uhr im Hindenburgpark anpfeifen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen