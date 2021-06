Fahrradfahrer wird bei Unfall verletzt und demoliert Auto in Günzburg

Plötzlich fährt der 29-Jährige am Samstagabend auf der Schlachthausstraße vom Gehweg auf die Straße. Dort ist eine junge Autofahrerin unterwegs.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Schlachthausstraße in Günzburg ist am Samstagabend ein 29-jähriger Radfahrer verletzt worden. Er war gegen 19.55 Uhr auf dem Gehweg von Leipheim kommend stadteinwärts unterwegs. Plötzlich fuhr er, hinter einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Auto, ungebremst und ohne auf den fließenden Verkehr zu achten auf die Fahrbahn.

Zu diesem Zeitpunkt war hier eine 20-Jährige mit ihrem Auto ebenfalls stadteinwärts unterwegs. Das Rad touchierte den rechten Kotflügel. Der Radler stürzte und zog sich mittelschwere Verletzungen zu. Er musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die rechte Seite des Autos komplett entglast und der rechte Vorderreifen platzte, meldet die Polizei. Zudem wurden Kotflügel, die Türe und der rechte Außenspiegel beschädigt. Am Fahrrad entstand ein Totalschaden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 7500 Euro. (AZ)