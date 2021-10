Awo fordert kostenlose Tests für Geimpfte am BKH Günzburg

Der Vorsitzende der Krumbacher Arbeiterwohlfahrt fordert, dass die Regelung für Besucher am Bezirkskrankenhaus in Günzburg schleunigst angepasst werden muss.

Die aktuelle Regelung für Besucher am Bezirkskrankenhaus Günzburg muss schleunigst angepasst werden, fordert die Awo Krumbach in einer aktuellen Pressemitteilung. Ob es tatsächlich notwendig sei, dass Besucherinnen und Besucher von Kranken zusätzlich einem Corona-Test unterzogen werden müssen, selbst wenn sie geimpft oder genesen sind, sollten Fachleute beurteilen. Aber dass diese Besucherinnen und Besucher diese Tests dann selbst bezahlen müssen, ist für den Vorsitzenden der Krumbacher Arbeiterwohlfahrt (Awo) Peter Tschochohei völlig inakzeptabel.

"Unhaltbarer Zustand" am BKH Günzburg

Der Vorstand der Krumbacher Awo appelliert deshalb in einem einstimmigen Beschluss an die Verantwortlichen „dafür zu sorgen, dass dieser unhaltbare Zustand schleunigst beendet wird“. Der Krumbacher Awo-Vorstand hält es zwar grundsätzlich für richtig, dass Personen, welche sich nicht impfen lassen, künftig ihre Tests selber bezahlen müssen. Dies dürfe jedoch nicht dazu führen, dass Geimpfte und Genesene beim BKH Günzburg eine Art Eintrittsgeld für einen Krankenbesuch bezahlen müssen.

Eine Entwicklung wie am BKH Günzburg könne jedenfalls niemand ernsthaft gewollt haben. Für die Awo Krumbach dränge sich der Eindruck auf, dass es nur deshalb so weit gekommen sei, weil die Verantwortlichen der verschiedenen Ebenen (Bezirkskliniken, Bezirk Schwaben, Landkreis Günzburg, Gesundheitsministerium) nicht in der Lage gewesen seien, sich abzustimmen. Ein paar Telefongespräche müssten eigentlich reichen, um dies zu ändern, heißt es abschließend. (AZ)