Günzburg

vor 33 Min.

Mehr Neuanmeldungen an der Dominikus-Zimmermann-Realschule in Günzburg

Die Dominikus-Zimmermann-Realschule in Günzburg hat für das neue Schuljahr wieder deutlich mehr Anmeldungen.

Plus An allen Realschulen im Landkreis Günzburg haben sich mehr Schüler als im Vorjahr angemeldet. Wie die Lage an den Gymnasien ist.

Von Walter Kaiser

Letztlich zu erklären sind die Zahlen nicht. Mal gehen an einer Schule die Neuanmeldungen nach oben, im folgenden Jahr gehen sie womöglich wieder nach unten. Den Mitgliedern des Schulausschusses des Kreistags sind am Dienstagnachmittag die Neuanmeldungen für die Realschulen und Gymnasien im kommenden Schuljahr vorgestellt worden – auch heuer sind Schwankungen erneut erkennbar. Als besonders erfreulich werteten Landrat Hans Reichhart und Sprecher der Fraktionen den Umstand, dass sich die Dominikus-Zimmermann-Realschule in Günzburg bei den Neuanmeldungen weiter stabilisiert hat.

