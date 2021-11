Unfall beim Überholen in Günzburg: Zwei Autos abgeschleppt

Ein 22-jähriger Mann überholt in Günzburg, dann kracht er gegen ein abbiegendes Auto. Zwei Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden.

Eine 35-jährige Frau ist am Montagabend gegen 19.30 auf der Ichenhauser Straße in Günzburg unterwegs gewesen. An der Einmündung zur Sonnenstraße beabsichtige sie laut Polizei, nach links abzubiegen und bremste entsprechend ihren Audi ab. Auf diese Verkehrssituation reagierte der dahinter fahrende 22-jährige Autofahrer laut Polizeibericht richtig und reduzierte ebenfalls seine Geschwindigkeit.

Kollision: Auto fährt in Günzburg beim Überholen in anderes Fahrzeug

Ein weiterer 22-jähriger VW-Golf-Fahrer überholte das vor ihm befindliche Fahrzeug des gleichaltrigen Mannes, scherte unmittelbar vor diesem weiter ein und kollidierte hierbei mit dem Audi der abbiegewilligen Frau. Es entstanden hierdurch Sachschäden in Höhe von etwa 8500 Euro. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (AZ)