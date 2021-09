Staatsstraße von Ichenhausen nach Ettenbeuren wird erneuert

Auf der Strecke zwischen Ichenhausen und Ettenbeuren wird der Asphalt erneuert. Die Arbeiten sollen bald beginnen. Mit was die Autofahrer dann rechnen müssen.

Autofahrer in Ichenhausen müssen vermutlich ab Mitte September eine größere Umleitung in Kauf nehmen. Die Fahrbahn der Ettenbeurer Straße in Richtung Kammeltal muss erneuert werden. Das Staatliche Bauamt Krumbach, das für die Bauarbeiten zuständig ist, hat die Stadt Ichenhausen jetzt darüber informiert. Bürgermeister Robert Strobel gab die Informationen im Bau- und Umweltausschuss bekannt.

Fahrbahn zwischen Ichenhausen und Ettenbeuren wird erneuert

Die Fahrbahn der Ettenbeurer Straße, die als Staatsstraße 2023 fungiert und von Ichenhausen nach Ettenbeuren führt, ist laut Bauamt in einem so desolaten Zustand, dass man um eine Erneuerung nicht herumkomme. Auf 1,5 Kilometern Strecke soll ab Stadtgrenze bis zum Höhenrücken im Wald der alte Asphalt entfernt und neuer aufgetragen werden.

Für die Arbeiten sind dem Staatlichen Bauamt zufolge sechs Wochen angesetzt, dafür soll die komplette Strecke zwischen Ichenhausen und Ettenbeuren gesperrt werden. Der Radweg sei von der Sperrung nicht betroffen. Angepeilt sind die Arbeiten ab Mitte September. Details und über welche Strecken der Verkehr dann umgeleitet wird, werden noch bekannt gegeben.