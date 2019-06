vor 38 Min.

Ichenhauser CSU will Robert Strobel weiter als Bürgermeister

Robert Strobel tritt für die CSU als Bürgermeisterkandidat in Ichenhausen an. Ihm zur Seite stehen: (von links) Alfred Sauter, Heike Glassenhart, Christine Rasch (Vorsitzende der Frauen Union), Stefan Riederle und Hans Reichhart.

Blasmusik und viel Lob bei der Nominierung des Ichenhauser Amtsinhabers. Die Freien Wähler werden den 52-Jährigen heute ebenfalls aufstellen. Was der Rathauschef über eine dritte Amtszeit sagt.

Von Irmgard Lorenz

Die CSU Ichenhausen hat ihr Ziel hoch gesteckt. „Es soll nur der Beste sein“ und da könne es nur einen geben – das sagte Stefan Riederle, der zusammen mit Heike Glassenhart den Ichenhauser CSU-Ortsverband führt, am Montagabend im voll besetzten Saal des Heinrich-Sinz-Hauses bei der Nominierung des Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl am 15. März 2020. Der erste Schritt ist gemacht. Amtsinhaber Robert Strobel wurde von 37 Wahlberechtigten einstimmig als Bürgermeisterkandidat nominiert.

Die CSU wolle an den „tollen Wahlerfolg“ von 2014 anknüpfen, sagte Riederle, der als einer von elf Christsozialen im Stadtrat sitzt. Zwei Sitze hatte die Partei bei der vergangenen Wahl dazu gewonnen und sich damit die absolute Mehrheit im Gremium gesichert. Die Kandidaten für die Stadtratsliste 2020 sollen im Herbst vorgestellt werden.

Ob dann auch wieder die Blasmusik spielt? Bei Strobels Nominierung jedenfalls eröffnete eine der Saalgröße angepasste Abordnung der Stadtkapelle den Abend mit dem Bayerischen Defiliermarsch, die Tische waren mit weißblauen Fähnchen geschmückt und die Stimmung war gut. Nicht nur CSU-Mitglieder und CSU-Stadträte, sondern auch interessierte Bürger und eine SPD-Stadträtin waren gekommen.

Viel Lob von Alfred Sauter und Hans Reichhart

Vielfach wurde der vor gut fünf Jahren erstmals zum Bürgermeister von Ichenhausen gewählte Robert Strobel gelobt, von den örtlichen CSU-Vorderen Stefan Riederle und Heike Glassenhart ebenso wie von Alfred Sauter und Hans Reichhart. Der Landtagsabgeordnete und der Staatsminister waren zuvor noch in Deffingen gewesen, wo die Günzburger CSU den amtierenden SPD-Bürgermeister Gerhard Jauernig als Kandidaten für 2014 nominiert hat (lesen Sie mehr dazu hier).

„Du bist ein Glücksgriff für Ichenhausen“, sagte Sauter zu Robert Strobel, den seine Ehefrau Tanja zur Nominierungsversammlung begleitet hatte. Strobel punkte nicht nur mit Selbstbewusstsein, Autorität und Wissen, sondern strahle auch „innere Zufriedenheit“ aus, und alles zusammen trage zum Erfolg des Ichenhauser Bürgermeisters in dessen erster Amtszeit bei, sagte Sauter.

Der Bayerische Verkehrsminister Hans Reichhart beschrieb den Ichenhauser Bürgermeister als Teamplayer, dem „kein Weg zu steinig ist“ und der seine Wege so klug und beharrlich gehe, dass er oft sogar mehr bekomme als ursprünglich angestrebt. Reichhart appellierte an den Gemeinschaftssinn der Ichenhauser CSU, denn nur mit gemeinschaftlichem Engagement könne Politik „die Heimat weiter entwickeln“.

Robert Strobel ist seit 2014 Stadtchef von Ichenhausen

Der 52-jährige Robert Strobel, geboren in Ichenhausen und aufgewachsen in Biberberg, versprach der Versammlung, er werde weiter gerne „mit Kompetenz, Erfahrung und Leidenschaft“ Bürgermeister für Ichenhausen sein, auch über die Kommunalwahl 2020 hinaus in einer dritten Amtszeit. Der Diplom-Verwaltungswirt hatte nach zehn Jahren am Neu-Ulmer Landratsamt 2002 im ersten Wahlgang gegen den amtierenden Bibertaler Bürgermeister gewonnen, seit 2014 ist er Stadtchef von Ichenhausen. Seine Aufzählung, was in dieser Zeit alles für die Stadt erreicht worden ist, war vielfältig.

Strobels Quintessenz aus mittlerweile fünf Jahren als Bürgermeister in Ichenhausen lautet: „Hartnäckigkeit zahlt sich aus, auch in der Kommunalpolitik.“ Fast im selben Atemzug bezeichnete der Amtsinhaber und CSU-Kandidat die Verkehrssituation in Ichenhausen, Hochwang und auch Kötz als „nicht mehr zumutbar“ und nannte die Umgehungsstraße B16-Ost als das „wichtigste Infrastrukturprojekt“ Ichenhausens, nicht nur im Hinblick auf den Verkehr, sondern auch mit Blick auf Aspekte des sozialen Lebens und der Stadtgestaltung.

Sanierung oder Neubau der Jahnhalle wird das teuerste Projekt der nächsten Wahlperiode

Dringend sei auch die Schaffung weiterer Kinderbetreuungsplätze. Das „vermutlich teuerste Projekt“ der nächsten Wahlperiode werde die Sanierung oder der Neubau von Jahnhalle und Hallenschwimmbad, sechs Millionen Euro sind dafür schon im Etat reserviert. Strobel zählte noch eine Reihe weiterer Aufgaben auf, die er als künftiger Bürgermeister „mit allen im Stadtrat vertretenen Fraktionen“ und unter dem Motto „Zuhören. Verbinden. Gestalten.“, gerne anpacken wolle. Dass ihn, wie schon 2014, neben der CSU auch die Freien Wähler nominieren wollen, sei ihm „eine echte Freude.“

Die Nominierungsversammlung der Freien Wähler findet am Mittwoch, 5. Juni, um 19.30 Uhr im Gasthaus Adler statt.

