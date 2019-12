vor 20 Min.

Ideen für die Familienregion von morgen

Landrat Hafner bittet zu Beginn des neuen Jahres zu Zukunftskonferenzen

Damit möglichst viele Bürgerinnen und Bürger die Chance haben, bei der Weiterentwicklung des Leitbildes als Kinder- und Familienregion dabei zu sein, werden zwei Zukunftskonferenzen im Landkreis Günzburg stattfinden. Die erste Veranstaltung ist am 24. Januar 2020 in Krumbach geplant, die zweite am 25. Januar in Günzburg.

Landrat Hubert Hafner lädt Interessierte aus Bürgerschaft, Politik, Wirtschaft, Vereinen, Verbänden und anderen Organisationen ein, sich bei einer oder bei beiden der Zukunftskonferenzen anzumelden. Als Repräsentant der Kreispolitik und als Verfechter des Leitbildes freut er sich auf zahlreiche, aktive Teilnahme, interessanten Informationsfluss und anregende Diskussionen.

Nach fast 20 Jahren wird das Leitbild „Landkreis Günzburg – Die Familien- und Kinderregion“ für das heute und morgen weiterentwickelt, da sich die Region und auch die Rahmenbedingungen verändert haben. Die politischen Vertreter haben die Bedeutung des Leitbildes und die notwendige Anpassung an aktuelle und künftige Anforderungen erkannt und entschieden, das bestehende Leitbild zu erneuern, teilt das Landratsamt mit. Die Bürgerbeteiligung rückt hierbei in den Mittelpunkt.

Landrat Hafner betont, dass jeder Einzelne eingeladen ist, sich bei den Veranstaltungen einzubringen.

Um den Teilnehmenden weiterführende Informationen zum Leitbild zu liefern, werden im ersten Teil der Zukunftskonferenzen Vorträge und Talkrunden zu verschiedenen Themen vorangestellt.

Ebenso ist ein Improvisationstheater geplant, um das Leitbild und seine Themen „erlebbar“ zu machen. Folgende Themenschwerpunkte, die im Juli 2019 im Rahmen eines Bürgermeisterseminars herausgearbeitet wurden, liegen für die Zukunftskonferenzen vor:

Wirtschaft, Arbeit und Vereinbarkeit, Klimaschutz

Infrastruktur, Verkehr, Digitalisierung, Klimaschutz

Soziales Leben, Integration, Kultur, Eigenverantwortung und Gemeinschaft stärken, Engagement wiederbeleben

Heimat und Wohnen

Umwelt, Natur, Klimaschutz

Bildung und Digitalisierung

Gesundheit und Pflege

Der zweite Teil der Zukunftskonferenz ist dem Informationsaustausch an einzelnen Thementischen gewidmet. So können sich die Besucher an Informationsständen zu den jeweiligen Themen informieren, sich über zukünftige Herausforderungen austauschen, diskutieren, fehlende Themen ergänzen, sowie Wünsche und Ideen platzieren.

Die Weiterentwicklung des Leitbildes ist ein Kooperationsprojekt des Landkreises und des Regionalmanagements Günzburg und wird gefördert durch das Wirtschaftsministerium. Das Projekt wird durch externe Träger des Vereins „Familiengerechte Kommune“, der aus der Bertelsmannstiftung hervorgegangen ist, mit unterstützt. (zg)

Das sind die Termine der Zukunftskonferenzen: Freitag, 24. Januar (14 bis circa 18 Uhr) in Krumbach, FOS/BOS, Lichtensteinstraße 14 und Samstag, 25. Januar 2020 (9 bis circa 13 Uhr) in Günzburg, Sparkasse, An der Kapuzinermauer 2. Anmeldungen beim Team Leitbildentwicklung und Kultur im Landratsamt unter: Telefon 08221/ 95154; E-Mail: leitbild@landkreis-guenzburg.de, Homepage: www.landkreis-guenzburg.de/events

