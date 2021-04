In den Günzburger Stadtrat geht’s nur mit Test oder Impfung

Die Stadt Günzburg will Teilnehmer ab Montag nur noch mit aktuellem Nachweis zu Sitzungen zulassen. Dafür gibt es gute Gründe. Wie das der Landkreis handhabt.

Auf Empfehlung des bayerischen Innenministeriums macht die Verwaltung der Stadt Günzburg bekannt, dass ab kommenden Montag, 3. Mai, alle Teilnehmer an Sitzungen nur noch mit einem aktuellen, negativen Corona-Schnelltest oder zwei Wochen nach der zweiten Schutzimpfung teilnehmen dürfen.

Aktualisierte Regeln des RKI

Auf Nachfrage bestätigt Pressesprecherin Julia Ehrlich die neue Regelung. Auf der Internetseite der Stadt, als amtliche Bekanntmachung in der Günzburger Zeitung sowie in den Sitzungseinladungen wird darauf aufmerksam gemacht. Hintergrund sind aktualisierte Regeln des Robert-Koch-Instituts ( RKI), wer als enge Kontaktperson eines Infizierten angesehen wird. Diese Regeln führen zum Risiko, dass bei Teilnahme einer infizierten Person an einer Sitzung (Sitzungsleiter, Stadträte, Verwaltung, Besucher, Presse) sämtliche Teilnehmer in Quarantäne müssen. Daher sei es umso wichtiger, bisher unerkannte Infektionen vor der Sitzung zu erkennen.

Wer den Günzburger Stadtrat besuchen möchte, braucht einen aktuellen Corona-Schnelltest. Foto: Bernhard Weizenegger

Gäste sind verpflichtet, einen aktuellen negativen Test auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorzulegen (vor höchstens 48 Stunden vorgenommener PCR-Test oder vor höchstens 24 Stunden vorgenommener PoC-Antigentest). Ein Selbsttest reicht nicht, da dieser unter Aufsicht vorgenommen werden müsste. Neben weiteren Testzentren im Stadtgebiet bietet der Hilfsdienst der Johanniter im Schnelltestzentrum im Forum am Hofgarten am Montag von 10 bis 13 Uhr und von 17 bis 20 Uhr eine kostenlose Testmöglichkeit an.

FFP2-Schutzmaske und Abstand sind Pflicht

Selbstverständlich nehmen die Teilnehmer der Stadtverwaltung nur nach negativem Test an der Sitzung teil. „Die Mitglieder des Stadtrates nehmen ihre Selbstverpflichtung sowie ihre Solidaritätspflicht gegenüber dem Gremium und den weiteren Anwesenden ernst und werden die Testmöglichkeiten sicherlich ebenfalls in Anspruch nehmen“, sagt Julia Ehrlich.

Laut Landkreis-Pressesprecherin Jenny Schack verlangt der Landkreis auf Grundlage des Hausrechts seit Längerem von den Mitgliedern des Kreistages sowie allen Besuchern das Tragen einer FFP2-Schutzmaske während der Zusammenkünfte. Die Gemeinden können dies ebenfalls anordnen, was am 7. April in einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshof bestätigt wurde.

