Auto kracht bei Jettingen-Scheppach auf der A8 in Schutzplanken

Ablenkung am Steuer ist laut Polizei die Ursache eines Unfalls, der sich auf der A8 bei Jettingen-Scheppach ereignete. Es blieb bei Sachschaden.

Weil eine 45-jährige Autofahrerin laut Polizei am Steuer gedanklich abgelenkt war, kam es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall auf der A8. Die Frau war mit ihrem Wagen kurz vor der Anschlussstelle Burgau in Richtung München unterwegs, als sie mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen die dortigen Schutzplanken krachte.

Autofahrerin kam bei Jettingen-Scheppach auf A8 von der Fahrbahn ab

Den Sachschaden gibt die Autobahnpolizei Günzburg mit etwa 4000 Euro an. Die Frau blieb unverletzt und ihr Auto noch fahrbereit. (AZ)