vor 34 Min.

Kabelbrand: Einsatz an der Hermann-Köhl-Straße

Ein Zimmerbrand in Leipheim war gemeldet worden, doch er stellte sich als etwas anderes heraus.

Die Feuerwehren aus Leipheim und Günzburg, der Rettungsdienst sowie die Polizei sind am Freitagabend zu einem Zimmerbrand in einem Haus an der Hermann-Köhl-Straße in Leipheim gerufen worden.

Dort stellte sich dann allerdings heraus, dass es wohl einen Kabelbrand in der Hauselektrik gegeben hatte, erklärt Leipheims Feuerwehrkommandant Martin Schmitz auf Anfrage unserer Zeitung.

Es hatte sich auch Rauch entwickelt. Die Wehrleute löschten hinter der Küchenzeile; die Wohnung sei aber weiterhin bewohnbar. Verletzt wurde niemand. (cki)

