vor 33 Min.

Klassik versus Rock

Wie zwei junge Musiker aus dem Landkreis Günzburg andere Musikrichtungen sehen und was Musik für sie bedeutet.

Von Florian Kaida und Kornelius Launhardt

Die 19-jährige Felicitas Marxer besucht die Berufsfachschule für Musik (BFSM) in Krumbach. Ihre musikalischen Grundsteine legte sie schon in jungen Jahren. Sie begann früh die Blockflöte zu spielen und nahm auch über die Grundschulzeit hinaus darin Unterricht. Daher weiß sie nicht nur mit der üblichen Sopran-Blockflöte etwas anzufangen, sondern auch beispielsweise mit der Alt- oder Tenorflöte. Sie stammt aus einer musikalischen Familie. Ihr Vater spielt Geige, ihr Bruder Cello. „Da einige aus meiner Familie bereits Streichinstrumente gespielt haben, fiel mir die Entscheidung relativ leicht“, sagt Felicitas. Die Geige hat sie besonders angesprochen, sie zu spielen begann sie im Alter von sechs Jahren. Dieses Instrument sei ihr schon oft in Orchestern aufgefallen, sie fand den Klang ansprechend. Neben Blockflöte und Geige hat sie auch schon immer gesungen. Seit sie nach ihrem Abitur im Jahr 2016 auf die Berufsfachschule für Musik wechselte, spielt sie Klavier.

„Natürlich spielen wir hier größtenteils klassische Musik. In meiner Freizeit höre ich aber auch gerne ‚normale‘ Musik, was halt gerade so aktuell ist.“ Generell ist sie gegenüber jeder Musikrichtung und jedem Instrument, egal ob Schlagzeug oder E-Gitarre, grundsätzlich aufgeschlossen. Erst nachdem man es sich zumindest angehört hat, könne man sich seine Meinung darüber bilden. Hier biete vor allem die BFSM eine gute Gelegenheit mit Leuten, die völlig andere Instrumente spielen, in Kontakt zu treten. „Man bekommt sehr viele neue Einblicke“, sagt Felicitas. Ihr Ziel ist es, Lehrerin für Musik an einem Gymnasium zu werden. Hierzu soll die Berufsfachschule als intensive Vorbereitung dienen. Gerade bereitet sich Felicitas auf die Aufnahmeprüfung an einer Hochschule vor, auf der sie dann studieren will. Dabei muss sie Stücke aus allen Epochen darbieten, von Mozart und Bach bis hin zu Komponisten der Moderne.

Nebenbei spielt sie im Schwäbischen Jugendsymphonieorchester, daneben auch noch im Kirchenorchester. Aber auch in kleinen Besetzungen, wie zum Beispiel einem Streichquartett, spielt sie gerne mit. Besonders das Musizieren mit ihrer Familie macht ihr viel Freude.

Er mag am liebsten Rock

Als Christian Meyer in einem Musikgeschäft die ganzen E-Gitarren an der Wand sah, wollte er sofort eine haben. Eigentlich studiert der 23-Jährige aus Bayersried Technische Informatik in Augsburg – doch seine Leidenschaft ist die Musik. Auch er lernte in der Kindheit Blockflöte als erstes Instrument. Dass er dann mit 14 Jahren mit der E-Gitarre begonnen hat, hatte etwas mit seinem Bruder zu tun – der wollte nämlich ein neues Becken für sein Schlagzeug kaufen, Christian hat ihn in das Geschäft begleitet. Nachdem er sich musikalisch zu Beginn vor allem in Richtung Rock, Punk und Metal orientierte, kam mit seinem Eintritt in die Uni Big Band Augsburg eine neue Herausforderung auf ihn zu.

Anspruchsvolle Jazzstücke, der Austausch mit anderen Gitarristen und das Spielen in einer großen Besetzung halfen ihm dabei, seine Fähigkeiten als Gitarrist auf ein anderes Level zu bringen. Seit einigen Jahren spielt Christian auch Klavier. Zunächst hatte er Unterricht, musste aber aufgrund seines Studiums damit aufhören. Daneben spielt er leidenschaftlich gerne Mundharmonika. Seine Begeisterung für Rockmusik erklärt er so: „Ich fand Rock irgendwie schon immer geil. Ich finde es einfach beeindruckend, was da auf der Bühne für eine Energie herrscht. Das ist wie eine Welle, die einen mitreißt.“

Grundsätzlich sei er aber jeder Musikrichtung gegenüber offen eingestellt und höre auch gerne mal Klassik – zwar nicht jeden Tag, aber schon ab und zu. Am liebsten spielt Christian gemeinsam mit anderen Leuten. „Ich sehe das mittlerweile auch als guten Ausgleich. Es macht einfach Spaß, zusammen mit anderen Musik zu machen, egal ob am Lagerfeuer, beim Warten auf den Bus oder in einer Band.“ Gelegenheiten dazu gibt es reichlich. Vor drei Jahren hat er die Partyband Gaudiaumus gegründet. Sie spielen auf Firmenfeiern, Hochzeiten oder anderen Festen. Außerdem spielt er bei der Band Groove Couch. Aber auch in seiner Lieblingsbar Neruda in Augsburg und zusammen mit seiner Freundin macht er gerne Musik. Für Christian gilt: Wenn er eine Gitarre sieht, muss er darauf spielen, da gibt es keine Zurückhaltung.

Themen Folgen