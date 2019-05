Köppler: "Wahlergebnis war leider keine böse Überraschung“

Plus Seit 60 Jahren gehört Rudolf Köppler der SPD an. Der Ausgang der Europawahl am Sonntag hat die Befürchtungen des Günzburger Alt-Oberbürgermeisters bestätigt. Vor welchen Entwicklungen der Polit-Profi jetzt warnt.

Herr Köppler, hat Ihnen als Sozialdemokrat angesichts des desaströsen Wahlergebnisses ihrer Partei die Frühstückssemmel nicht mehr geschmeckt? Oder war schon der Appetit beim Abendbrot verdorben?

Das Ergebnis ist so gekommen, wie ich es befürchtet habe. Also, wenn Sie so wollen, leider keine böse Überraschung, sondern nahezu erwartet. Die Abwärtsbewegung der SPD hat Gründe, die bei ihr selbst liegen. Es gelingt ihr immer weniger, das nach außen darzustellen, was sie tatsächlich vertritt. Es ist schon tragisch, welches Erscheinungsbild die älteste Partei Deutschlands bietet. Für einen, der so lange dabei ist wie ich, ist es besonders bedrückend, dass die SPD ihre Ideale, für die sie steht, nicht mehr den Menschen vermittelt, die in erster Linie ihre Hoffnung auf diese Partei setzen.

Von welchen Idealen sprechen Sie?

Die SPD verkörpert nach wie vor die Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Deren Vermittlung bedarf persönlicher Darstellung und Glaubhaftmachung in der Sache. Man braucht nur an Politiker wie Kurt Schumacher, Carlo Schmid, Ernst Reuter und Willy Brandt zu denken, um zu verstehen, dass eine Partei ihre Inhalte auch durch Führungspersonal vermitteln muss. Die SPD ist aufgerufen, die schon länger anhaltende Entwicklung zu stoppen, damit sie auch in der Öffentlichkeit wieder als Partei der Gerechtigkeit und des sozialen Fortschritts erscheint.

Sie kennen die Stelle aus Goethes Faust ja: „Die Botschaft hör’ ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.“

Das würde dann stimmen, wenn es nur um ein „Weiter so!“ ginge. Deshalb plädiere ich ja für einen Wandel – personell, inhaltlich. Wir leben in einer Zeit des Wandels. Da kann man weder mit althergebrachten Methoden noch mit konventionellen Themen punkten.

Das, was Sie vorher genannt haben, ist doch nicht altbacken.

Nein. Soziale Gerechtigkeit altert nie. So meinte ich das auch nicht. Die SPD hat zu sehr auf Anpassung gesetzt und darüber ihre eigene Erneuerung vergessen. In vielen Themenfeldern hat sie ihre Rolle den Grünen abgetreten. Nehmen Sie willkürlich herausgegriffene Stichpunkte wie Friedenspolitik, Waffenlieferungen, Besteuerung von Finanztransaktionen; oder Privilegien wie die Abschaffung der Besteuerung des Flugbenzins. An das muss man offensiv ran. Jeder enttäuschte Sozialdemokrat könnte ihnen Dutzende Einzelpunkte aufzählen, die nicht gut gelöst sind.

Zahlen und Fakten zur Europawahl im Landkreis Günzburg 1 / 5 Zurück Vorwärts CSU Zwischen dem besten und dem schlechtesten Wahlergebnis liegt ein Unterschied von fast 20 Prozentpunkten: In Aichen machten 55,8 Prozent der Wähler ein Kreuz bei den Christsozialen, in Leipheim waren es nur 36,6 Prozent.

AfD Eine geringe Wahlbeteiligung stärkt extreme Parteien: Diese gängige These wird zumindest in Ursberg widerlegt. Nur 47,2 Prozent gaben dort ihre Stimmen ab. In keiner anderen Kommune im Landkreis war die Quote niedriger. Gleichzeitig schnitt dort mit 7,1 Prozent die AfD kreisweit am schlechtesten ab. AfD-Hochburg war Waltenhausen mit 14,3 Prozent.

Grüne 27 Mal erzielten die Grünen zweistellige Ergebnisse, der AfD gelang das einmal mehr.

SPD Nur zweimal (Leipheim 11,5 Prozent, Günzburg 10,4 Prozent) schafften es die Sozialdemokraten im Landkreis noch in den zweistelligen Bereich. Der absolute Tiefpunkt ist für die Genossen Wiesenbach: Dort sind sie mit 1,6 Prozent genauso stark wie „Die Partei“ und die Bayernbpartei..

Wahlbeteiligung Dreimal lag sie unter 50 Prozent. aber neunmal wurden 60 Prozent und mehr verzeichnet. Nur so kann erklärt werden, warum die Quote im Landkreis mit 54,2 Prozent um 19 Prozentpunkte höher lag als 2014. (ioa)

War der Eintritt in die Große Koalition in Berlin dann falsch?

Es war falsch, sie mit so vielen Kompromissen fortzusetzen, die das Erscheinungsbild verwässern ließen. Mieterschutz und Rentenpolitik sind neben den bereits genannten Punkten weitere Beispiele. Rot-Grün hat 2005 den Spitzensteuersatz von 53 auf 42 Prozent gesenkt. Die Erhöhung der Mehrwertsteuer von 16 auf 19 Prozent traf alle Verbraucher. Das sind krasse Fehlleistungen der SPD in der Vergangenheit. Darauf beruht die Spaltung der Gesellschaft.

Sie sprachen auch von einer personellen Veränderung. Sollte die Bundesvorsitzende Andrea Nahles ihren Posten als Parteichefin räumen?

Sie allein kann man nicht verantwortlich machen für das Verblassen von Idealen. Aber auch die Frage des Parteivorsitzes gehört auf den Prüfstand.

Was ärgert Sie nach der Europawahl besonders?

Rudolf Köppler

Dass man den Eindruck gewinnen muss, dass die SPD angesichts dieser Abwärtsbewegung nicht mehr gegensteuert, sondern dies nahezu fatalistisch hinnimmt. Die Europawahl hat ja im Landkreis nur noch in Leipheim und Günzburg Ergebnisse im zweistelligen Bereich gebracht. Damit kann eine Partei wie die SPD einfach nicht zufrieden sein. (Lesen Sie dazu auch: Thema Europa mobilisiert auch im Kreis Günzburg die Wähler)

Im Gegensatz zur „großen Politik“ hat Politik, die vor der Haustür stattfindet, auch viel mit der Persönlichkeit der Menschen zu tun, die sie vertreten und die unmittelbar von den Bürgern erlebt werden können. Das läuft ein bisschen anders als auf Landes-, Bundes- und europäischer Ebene.

Kommunalpolitik ist gewissermaßen das Bewährungsfeld für die SPD mit ihren Leitzielen. Da kann das, was abstrakt vertreten wird, ganz praktisch angewendet werden. Man denke in Bayern nur an die beiden größten Städte München und Nürnberg. In der Kommunalpolitik stehen im Augenblick die letzten größeren Bastionen der SPD.

Kommunalwahlen sind in Bayern in knapp zehn Monaten. Könnte das Dauertief der Sozialdemokraten nicht auch auf die Basis abfärben?

Zur Zeit ist die kommunalpolitische Ebene von den höher liegenden Bereichen noch entkoppelt. Aber die Gefahr ist groß, dass auf allen Ebenen SPD-Politik in einen Topf geworfen wird. Wenn das Image mal verdorben ist, infiziert das auch das Erscheinungsbild in Landkreisen, Städten und Gemeinden.