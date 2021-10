Corona-Tests trotz Impfung: Das BKH hat gut entschieden

Plus Im BKH Günzburg müssen auch geimpfte Besucher in mehreren Abteilungen Tests vorlegen - mittlerweile kostenfrei. Die Entscheidung war wichtig und richtig.

Auch am Ende des zweiten Corona-Jahres begleitet, einmal sehr freundlich formuliert, dieses Virus unseren Alltag und verändert ihn. Dass wir mit dem Erreger leben müssen, weil der nicht einfach wieder verschwinden wird – daran gibt es wohl kaum Zweifel. Die Frage ist nur, wie wir mit ihm leben. Einen Lockdown zu verfügen – und mehrere solcher Phasen haben wir auch im Landkreis Günzburg seit März 2020 bereits hinter uns –, das ist verhältnismäßig einfach. Der Weg zurück in die Normalität fällt in einer solch komplexen und aufgeladenen Situation schwerer. Die Wut und der Ärger einer Minderheit über die Corona-Politik hat sich etwa in dem aktuellen Volksbegehren kanalisiert mit dem Ziel, den Landtag abzuberufen. In dieser Woche haben Initiatoren mit teils markigen Worten in Günzburg dafür geworben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen