Landkreis Günzburg

vor 32 Min.

Der Landkreis Günzburg verschenkt 125 Apfelbäume: So machen Sie mit

Für den Garten von Marina und Harald Behr in Langenhaslach hat Landrat Hans Reichhart (blaue Jacke) einen Apfelbaum gespendet. Der Landkreis verschenkt weitere 125 Apfelbäume an interessierte Bürgerinnen und Bürger. Ottmar Frimmel (rechts), der Naturschutzbeauftragte des Landkreises, hatte die Idee zu dieser Aktion.

Plus 125 Landkreisbürger bekommen einen Apfelbaum für ihren Garten geschenkt. Das erste Bäumchen steht bereits in Langenhaslach. So kann man gewinnen.

Von Till Hofmann

„Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.“ Dieser Satz wird dem Reformator Martin Luther zugeschrieben. Nun: Belegbar ist das nicht. Und morgen wird auch nicht die Welt untergehen. Aber einen Apfelbaum können jetzt 125 Bürgerinnen und Bürger in ihrem Privatgarten pflanzen. Und das zum Nulltarif. So viele Obstbäumchen verschenkt der Landkreis aus Erträgen der Bürgerstiftung. Außerdem hat die Burtenbacher Baumschule Scheel noch einige Apfelbäume gespendet.

