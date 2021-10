Dürrlauingen bekommt Staatspreis für das Bürgerhaus Mönstetten

Die Gemeinde Dürrlauingen hat für den Bau des Dorfzentrums in Mönstetten einen Staatspreis bekommen.

Für die hervorragenden und mit großem Engagement neu errichteten und sanierten Gebäude hat Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber 16 private und kommunale Bauherrinnen und Bauherrn aus Bayern mit dem Staatspreis ausgezeichnet. Die Preise sind jeweils mit 3000 Euro dotiert und wurden bei einem Festakt in München überreicht. Die 16 Projekte sind beispielgebend für den Erhalt der Baukultur und damit auch von entscheidender Bedeutung für die Innenentwicklung der Dörfer. Sie wurden aus rund 1700 Projekten ausgewählt, die in den vergangenen zwei Jahren im Zuge der Dorferneuerung umgesetzt und staatlich gefördert wurden. Insgesamt hat der Freistaat über 50 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Die Staatspreise "Dorferneuerung und Baukultur" werden alle zwei Jahre vergeben.

Staatspreis für Mönstetten: Zentrum hat Dorfcharakter hergestellt

Das Dorfgemeinschaftszentrum Mönstetten entstand an zentraler Stelle im Ort. Im Verbund mit neu gestalteten, multifunktionalen Spiel- und Freizeitflächen in unmittelbarer Nähe des bestehenden Dorfplatzes und gegenüber der Pfarrkirche St. Johann Baptist habe sich ein markantes Ortszentrum entwickelt, heißt es in der fachlichen Würdigung. Der typische Dorfcharakter im Zentrum des Haufendorfs Mönstetten sei wiederhergestellt und der vorhandene Raum neu gefasst worden.

Bei der Planung nahm die Gemeinde nicht nur die engagierte Bürgerschaft und Vereine ins Boot, sondern holte sich auch die Unterstützung der Schule der Dorf- und Landentwicklung in Thierhaupten. In einem Seminar analysierten die Teilnehmer die Ausgangslage für das Gemeinschafts-und Vereinsleben sowie mögliche Planungsvarianten. Darauf aufbauend wurde die Objektplanung konkretisiert.

Die Gemeinde Dürrlauingen hat für den Bau des Bürgerhauses Mönstetten einen Staatspreis bekommen. Das Bild zeigt (von links) den Leiter des Amts für ländliche Entwicklung Christian Kreye, Landschaftsarchitekt Franz-Josef Eger, Architekt Gerhard Glogger, Alt-Bürgermeister Edgar Ilg und Ministerin Michaela Kaniber. Foto: Staatsministerium

Das Dorfzentrum in Mönstetten ist komplett barrierefrei

So entstand im Erdgeschoss ein multifunktionaler Bürgersaal nebst Küche und sanitären Einrichtungen. Im Obergeschoss wurden ein weiterer multifunktional nutzbarer Raum sowie kleinere Besprechungs- und Versammlungsräume geschaffen. Im Untergeschoss trifft sich jetzt die Dorfjugend. Das Gebäude wurde komplett barrierefrei konzipiert. Abgerundet wurden die Maßnahmen am Dorfgemeinschaftszentrum durch eine attraktive Freiflächengestaltung. Neben einem multifunktionalen Bereich für Dorffeste entstanden ein kleiner Bolzplatz mit Naturtribüne, ein Spielplatz und eine Feuerstelle. Des Weiteren haben Bürger in Eigenleistung einen Geräteschuppen zum Backhaus umgebaut.

Die Gemeinde Dürrlauingen habe mit diesem Projekt bewusst eine aktive Innenentwicklung forciert, schreibt das Staatsministerium. Das Projekt im Herzen des etwa 400 Einwohner zählenden Mönstetten, vitalisierte ein seit Jahren brachliegendes Grundstück und belebt den Ortskern. Die Umsetzung der Maßnahme mit intensiver Bürgerbeteiligung hatte laut Staatsministerium daneben eine weitere Bedeutung: Es formte sich eine identitätsstiftende Dorfmitte zur Stärkung sozialer und kultureller Funktionen. (AZ)

