Ehrenamtsplakette für zwei Musiker aus dem Landkreis Günzburg

Marianne Baldauf aus Ettenbeuren und Eugen Miller aus Münsterhausen werden für ihre Verdienste ausgezeichnet. Coronabedingt fand die Ehrung erst jetzt statt.

Fünf Bayerische Staatspreise für Musik und zehn Medaillen für herausragende Verdienste um die Laienmusik hat Kunstminister Bernd Sibler jetzt in feierlichem Rahmen an Künstlerinnen und Künstler und Ensembles bzw. an Einzelpersonen aus Bayern verliehen. Darunter sind mit Marianne Baldauf, der Gründerin des Akkordeonorchesters Kammeltal, und Pro-Musica-Berater Eugen Miller aus Münsterhausen auch zwei Preisträger aus dem Landkreis Günzburg. Die Auszeichnungen werden alle zwei Jahre vergeben, den geehrten Preisträgerinnen und Preisträgern wurden sie bereits im vergangenen Jahr 2020 zuerkannt. Aufgrund der Pandemie musste der Festakt jedoch auf dieses Jahr verschoben werden.

Eugen Miller aus Münsterhausen bekam von Kunstminister Bernd Sibler die Ehrenamtsmedaille 2020 für seine herausragenden Verdienste um die Laienmusik. Foto: Andreas Gebert

Für Kunstminister Bernd Sibler war die Freude darüber, die Preisträgerinnen und Preisträger nun in einem feierlichen Rahmen auszeichnen zu können, besonders groß. Er betonte: „Mit Ihrer Leidenschaft für Musik, Ihrem Talent und höchstem Engagement sorgen Sie dafür, dass unsere Musiklandschaft im Freistaat so wunderbar vielfältig ist und bleibt. Musik berührt uns, gibt uns Kraft, bringt uns zusammen."

Ehrenamtsmedaille wird alle zwei Jahre verliehen

Gerade im vergangenen Jahr habe man schmerzlich gespürt, was es bedeute, auf das gemeinsame Musikerlebnis zu verzichten, sei es als Künstlerin und Künstler oder als Zuhörerin und Zuhörer. Er sehe in dieser Preisverleihung ein starkes Zeichen der Zuversicht und des Aufbruchs aus der Pandemie.

Im Jahr 2020 verlieh das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst erstmalig eine Medaille an Personen, die sich herausragende Verdienste um die Laienmusik in Bayern erworben haben. Künftig können alle zwei Jahre bis zu zehn Personen diese Ehrung erhalten. (AZ)